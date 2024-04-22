الجريدة الرسمية تنشر قرارًا بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية

نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار مجلس الوزراء- هيئة مستشارى مجلس الوزراء استدراك بشأن ما نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 20 مكرر (د) الصادر بتاريخ 21 /5 /2023، بإصدار القانون رقم 27 لسنة 2023، بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.

وتبين وجود خطأ مادي في الفقرة الثالثة من المادة "11" من مواد القانون المشار إليه وتصويبه على النحو التالي:"ويكون هذا الاجتماع صحيحًا بحضور عشرة أعضاء الجمعية العمومية على الأقل"، "خطـــأ" الصـــــواب "ويكون هذا الاجتماع صحيحًا بحضور عُشر أعضاء الجمعية العمومية على الأقل".