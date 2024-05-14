الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

"جمارك مطار القاهرة" تحرر 35 محضر تهرب خلال إبريل 2024

مطار القاهرة
مطار القاهرة

حرر رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية 35 محضر ضبط وتهرب جمركي خلال شهر إبريل الماضى.

حيث تم تحرير 4 محاضر ضبط وتهرب جمركى فى مبنى الركاب رقم 1 برئاسة أحمد على السيد القائم بتسيير أعمال الإدارة العامة وإشراف مديري الإدارات هاشم مصطفي ومحمد حفظي ومحمد حميدة وفتحي فوزي.

وتم تحرير 8 محاضر ضبط وتهرب جمركى في مبني الركاب رقم 2 برئاسة الدكتور أحمد سعد عبد المطلب مدير عام الجمارك بمبنى الركاب رقم ٢ وإشراف مديرى الإدارات أحمد عبد الهادي ومصطفي الجندي وصبحي ربيع وأحمد الحكش ونوابهم محمود عبد النبي وأحمد عمر وهاني أبو طالب وجمال السيد.

كما تم تحرير 20 محضر ضبط وتهرب جمركي في مبني الركاب رقم 3 برئاسة أسامة دياب القائم بتسيير أعمال الإدارة العامة وإشراف مديري الإدارات كل من سيد ممدوح وعبد العظيم حمادة والدكتور حسين هيكل ورأفت وهيب ونوابهم أحمد أبو بكر وتامر قاسم وأحمد الدلهماوي وأميرة طلبة.

وفي الصالة الموسمية برئاسة جهاد الوكيل مدير الإدارة وإيهاب عميرة نائب المدير تم تحرير محضر ضبط جمركي لراكب حاول تهريب كمية من الأدوية غالية الثمن.

وأخيرا قام رجال الجمارك بمطار سفنكس بتحرير محضري ضبط الأول لراكب بحوزته شرائط مخدرة والثاني لراكب أخفي كميات من العملات الأجنبية والمصرية دون إفصاح عنها طبقا للقانون.

وتم تحرير هذه المحاضر لركاب مصريين وأجانب وشملت المضبوطات بضائع متنوعة ومختلفة منها مخدرات متنوعة وأسلحة بيضاء ومناظير وأشجار متحجرة وهواتف محمولة ومستحضرات تجميل ومستلزمات طب الأسنان ومشغولات وسبائك ذهبية ومشغولات فضية وعملات أجنبية ومصرية وساعات وشيش إلكترونية أبرزهم محضر الضبط رقم ١٠٠ ضد راكبة افريقية حاولت تهريب اكثر من ٣ كيلو جراما من بودرة مخدر الكوكايين.

وبذلك يكون إجمالي محاضر الضبط المحررة خلال شهر إبريل 2024 بالادارة المركزية لجمارك مطار القاهرة 35 محضر ضبط جمركي منهم 4 محاضر ضبط في مبني الركاب رقم 1 و8 محاضر ضبط في مبني الركاب رقم 2 و20 محضر ضبط في مبني الركاب رقم 3 ومحضر بالصالة الموسمية ومحضرين بمطار سفنكس.

وشارك في أعمال الضبط والتحريز إدارة الفحص بالأشعة وإدارة الأمن الجمركي وإدارات الشئون القانونية والفنية والمالية وإدارات الوديعة والمحجوزات.

يأتي ذلك فى إطار تعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي

 

رجال الجمارك مطار القاهرة الدولي 35 محضر ضبط تهرب جمركي ابريل

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