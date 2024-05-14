الثلاثاء 14 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

جمارك مطار برج العرب الدولي تحبط تهريب عدد من الهواتف المحمولة

الجمارك
الجمارك

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي برئاسة سامح شرباش مدير إدارة جمرك مطار برج العرب من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من دبي على رحلة طيران فلاي دبي اشتبه علي محمد قنبر رئيس الوردية في الراكب “س.ح.ح” والراكب “ه.ص.ب” مصريين الجنسية الذين ظهرت عليهما علامات القلق والارتباك.

وبتمرير حقائبهما على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد صالح وأحمد كامل مأموري الفحص وشريف حسن مدير إدارة الفحص أفادوا بالاشتباه في عدد ٣ حقائب تلاحظ وجود أجسام غريبة وكثافات مختلفة بهم.

وتم تشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكبين من بسيوني الأحول وأمل علي ونهله حمدي مأموري الحركة بحضور محمد فياض مأمور الأمن الجمركي ومجدي عباس رئيس قسم مكافحة التهرب الجمركي ومحمد الكوانيني ومحمد الدسوقي مدير ادارة الوديعة فتبين وجود  ١٨ كرتونة هاتف محمول ماركة iphone فارغة وبتفتيش الراكبين ذاتيا تبين وجود ١٢ هاتف محمول ماركة iphone 15 pro max و١ iphone 13 pro max و١ iphone13 و٣ iphone 12 pro max، و١ iphone 11 pro max و٢  iphone 11  بإجمالي 20 هاتف محمول ملفوفين حول جسدهم والجميع مستعمل وبدون لوازم.

وقدرت القيمة الجمركية بـ483 ألف جنيه وتقدر التعويضات المستحقة بمثلي القيمة للاغراض الجمركية بحوالى 966 ألف جنيه.

قرر سعد عبادي المشرف على الادارة العامة لجمارك الموانئ الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 3 لسنة 2024.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك والدكتور سامي رمضان رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة بتشديد الرقابة علي المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

رجال الجمارك مطار برج العرب الدولي برج العرب ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة قانون الاتصالات

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