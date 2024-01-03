مواعيد عرض مسلسل "حالة خاصة" عبر watch it .. وأبطال العمل

اهتم رواد السوشيال ميديا عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، ومواقع البحث الأكثر شهرة عبر موقع جوجل، بالمسلسل الجديد "حالة خاصة"، بطولة الفنان طه دسوقي، والفنانة غادة عادل، وعدد كبير من نجوم الفن الشباب، والذي يعرض عبر المنصة الرقمية واتش إت.

وعرضت المنصة الرقمية واتش إت، من خلالها أول حلقتين جديدتين من مسلسل حالة خاصة للفنان طه دسوقي والذي يخوض من خلاله البطولة الأولى المطلقة له، بعد نجاح عدة تجارب للمنصة الرقمية بدايتها كان مع الفنان الشاب عصام عمر، والفنان حاتم صلاح الذي حقق نجاح كبير في مسلسل "علي باب العمارة".



تعرض منصة واتش إت الرقمية مسلسل "حالة خاصة" حلقتين أسبوعيا بواقع 10 حلقات فقط، في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم.



يجدر الإشارة إلى أن مسلسل "حالة خاصة" يتحدث عن قضية تخص ذوي الهمم تحديدا الذين يعانون من مرض التوحد، ويجسد هذه الشخصية الفناز طه دسوقي، الذي يحب مهنة المحاماة ويريد العمل في مكتب أحد كبار المحامين والتي تلعب دورها الفنانة غادة عادل.



"حالة خاصة" تدور أحداثه في إطار التشويق والإثارة من خلال متابعة القضايا المختلفة داخل أروقة المحاكم المصرية، عبر المنصة الرقمية واتش إت.

أبطال مسلسل حالة خاصة

أبطال مسلسل حالة خاصة بطولة الفنان طه الدسوقي والفنانة غادة عادل والفنان أحمد طارق والفنان حسن أبو الروس والفنانة وئام مجدي الفنان أحمد الأزعر والفنان على السباعي والفنانة لينا إيهاب وآدم وهدان وآدم النحاس والمسلسل من تأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وموسيقى تصويرية هاني شنوده.