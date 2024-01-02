الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

عبر watch it.. مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة وأبطال العمل الفني

حالة خاصة
حالة خاصة

قررت منصة watch it الرقمية دعم مجموعة من المواهب الشابة بإعطائهم البطولة المطلقة الأولى لهم، من بينه الفنان طه دسوقي، الذي يخوض البطولة المطلقة الأولى له من خلال مسلسل حالة خاصة، بعد نجاح مسلسل بالطو بطولة عصام عمر، وعدد كبير من نجوم الفن، ومؤخرا مسلسل "علي باب العمارة" بطولة الفنان حاتم صلاح، وآية سماحة وعدد كبير من نجوم الفن.

مسلسل حالة خاصة

وبعد طرح الصفحة الرئيسية المنصة الرقمية واتش إت للبرومو، جذب انتباه الجمهور والمشاهدين لذا زاد البحث عن مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة مؤخرًا، الذي سيلعب بطولته الكوميديان الشاب طه دسوقي.

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة 

ومن المقرر عرض مسلسل حالة خاصة، غدًا الأربعاء الموافق 3 يناير 2024 من خلال عرض حلقتين أسبوعيا بواقع 10 حلقات فقط حيث تدور أحداثه في إطار التشويق والإثارة من خلال متابعة القضايا المختلفة داخل أروقة المحاكم المصرية، عبر المنصة الرقمية واتش إت.

عرض خاص بحضور أبطال وصناع مسلسل "حالة خاصة"

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة عبر منصة واتش إت.. وأبطال العمل الفني

غدا.. انطلاق أولى حلقات حالة خاصة عبر watch it

من بينها حالة خاصة وام الدنيا.. Watch it تكشف عن أعمالها الحصرية خلال يناير

أبطال مسلسل حالة خاصة 

أبطال مسلسل حالة خاصة بطولة الفنان طه الدسوقي والفنانة غادة عادل والفنان أحمد طارق والفنان حسن أبو الروس والفنانة وئام مجدي الفنان أحمد الأزعر والفنان على السباعي والفنانة لينا إيهاب وآدم وهدان وآدم النحاس والمسلسل من تأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وموسيقى تصويرية هاني شنوده.

وقررت المنصة الرقمية واتش ات الترويج لمسلسلها الجديد “حالة خاصة” عن طريق عرض خاص لابطال مسلسلها على رأسهم الفنان الشاب طه دسوقي، وعدد كبير من أبطال المسلسل وبحضور الموسيقار الكبير هاني شنودة، في أحد فنادق القاهرة الكبرى الشهيرة.

وتفاعل أبطال وصناع مسلسل حالة خاصة مع الحضور في حالة من البهجة والسعادة بإطلاق المسلسل غدا الأربعاء عبر المنصة الرقمية واتش إت.

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