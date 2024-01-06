العلاقة بين أحمد أمين وتلاميذه تظهر في "حالة خاصة" و"على باب العمارة"

مَن منّا ليس لديه قدوته في مجال عمله، ويجد الدعم منه وقتماء احتاج وشاء، يسير على نصائحه التي نصحه بها، واحتذي به كـrole model حتى وصل لحلمه الذي لطالما حلم به منذ نعومة أظافره، هذا بالفعل ما فعله الأستاذ أحمد أمين مع تلاميذه، في عالم الفن، فكان الأخير هو الداعم الأول لهؤلاء الشباب، والمؤمن بموهبتهم التي لم تخرج للنور إلا مؤخرًا، لم يبخل عليهم مطلقًا، وفتح لهم ذراعيه، وذلك من خلال مكتبه الخاص الذي استخدمه البعض منهم في تحقيق حلمه كما حدث مع الفنان حاتم صلاح، أو من خلال ظهورهم معه في عدد من أعماله الفنية.

لم يستغنِ التلاميذ عن أستاذهم بمجرد تحقيق مرادهم والوصول إلى طريق الشهرة، وقرروا سداد هذا الدين على طريقتهم الخاصة، فالفنان حاتم صلاح، قرر الاستعانة بالفنان الكبير أحمد أمين، في أول بطولة مطلقة له من خلال مسلسل "علي باب العمارة"، الذي عرض مؤخرًا عبر المنصة الرقمية watch it، وظهر معه بمشهد في الحلقة الأخيرة من المسلسل، واعتبره كلٍ من "صلاح" والفنان طه دسوقي، أنه تيمة حظهما في عالم الفن، وله الفضل بعد المولي في النجاح الكبير الذي حققه الثنائي، كما تحدثا في تصريحات خاصة لـ"الدستور".

يدين الفنان حاتم صلاح، بالفضل لأستاذه -كما وصفه- الفنان أحمد أمين، وذلك لأن في بداية رحلته لعالم الفن ساعده بفتح مكتبه ليُحضر رفقة فريق عمله بروفات أحد الأعمال الفنية، وعلى الرغم من الضوضاء التي كان يحدثها الفريق إلا أنه لم يتذمر أو أبدي حتى أي امتعاض من تواجدهم، على العكس تمامًا، ومن ثم ظهر معه في أكثر من عمل فني كان أقربهم "الصفارة" الذي عرض رمضان 2023.

في سياق متصل، أبدي الفنان الشاب طه دسوقي، بطل مسلسل "حالة خاصة"، الذي يعرض حاليًا عبر المنصة الرقمية watch it، عن سعادته الكبيرة بظهور أستاذه أحمد أمين معه في أحد المشاهد الخاصة بمسلسله، والذي يخوض من خلاله البطولة المطلقة الأولى، في عالم الفن، ليشعر بفضل أستاذه هو أيضًا عليه في الوصول إلى حلمه وتحقيقه بسبب إيمانه به.

وجد الشباب أن ظهور الاستاذ معهم تعبيرًا منهما على الامتنان له بعد المجهود الكبير الذي بذله معهما وغيرهم من الشباب الموهوب، بالإضافة إلى أن هذا الظهور حتى ولو كان مشهدًا واحدًا فسيثقل من العمل الفني -حالة خاصة وعلي باب العمارة- الذي يعرض عبر شاشات التلفزيون، ليكون الاستاذ والتلاميذ آية للجميع في التعاون والفناء في العمل وتحقيق الأهداف.