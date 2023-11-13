الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أحمد أمين يعود لخشبة المسرح بعمل جديد وينتظر عرض "الورشة"

أحمد أمين
أحمد أمين

يستعد النجم أحمد أمين للعودة لخشبة المسرح بنص مسرحي جديد مازال في مرحلة التحضيرات للعمل من خلال عقد اجتماعات مكثفة مع المخرج علاء إسماعيل، حيث من المقرر الإعلان عن تفاصيله وأبطاله خلال أيام والمسرحية من المقرر أن تنتمي الي الكوميديا الاجتماعية. 

وعلمت "الدستور" أن أحمد امين قرر الحصول على استراحة محارب من الدراما التليفزيونية هذا العام بعد تألقه في موسم رمضان الماضي في مسلسل الصفارة. 

برنامج الورشة 

على جانب آخر انتهى النجم أحمد أمين  مؤخرًا من تصوير برنامج جديد يحمل اسم "الورشة" وهو برنامج مكون من 10 حلقات سيتم عرضه عبر السوشيال ميديا، من إخراج أنس شافعي.

ويتحدث أحمد أمين خلال الحلقات عن أنواع الكتابة المختلفة سواء الكوميدي أو الدراما وغيرها ويستضيف عدد من المؤلفين معه في البرنامج أبرزهم أيمن وتار، وعدد من المؤلفين الذين قاموا مشاركته في كتابة عدد من الأعمال الفنية مثل البلاتوه وأمين وشركاه وغيرها من الأعمال التي حققت نجاحا كبيرا بين الجمهور.

 ويعد برنامج الورشة بمثابة كورسات تعليمية لفن كتابة السيناريو، الهدف منها تقديم المعلومات لكتاب السيناريو الجدد ومن المقرر الإعلان عن ميعاد عرض البرنامج قريبًا.

مسلسل الصفارة

شارك أحمد أمين في الماراثون الرمضاني 2023 بمسلسل الصفارة، والعمل تكون من 15 حلقة، وهو من بطولة آية سماحة، طه دسوقي، حاتم صلاح، محمود البزاوي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أحمد أمين وإخراج علاء إسماعيل.

و تدور أحداث العمل في إطار كوميدي حول شفيق الذي يعمل مرشدا سياحيا ويسرق صفارة الملك توت عنخ آمون التي تمكنه من العودة للزمن إلى الوراء لمدة 3 دقائق، ثم الرجوع للحاضر واكتشاف التغيرات الناتجة، فيدخل في مغامرات مثيرة، وتتطور الأحداث بعد ذلك

أحمد امين الفنان أحمد أمين عودة احمد امين للمسرخ برنامج الورشة الورشة احمد امين

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