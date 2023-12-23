بعد نجاح "على باب العمارة".. "الدستور" تكرم الفنان حاتم صلاح (صور)

كرّم الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، الفنان حاتم صلاح، بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل "على باب العمارة" والذي يعد أولى بطولات "صلاح" في الدراما، وذلك بعد عرضه خلال الفترة الماضية عبر المنصة الرقمية watch it.

وعرضت منصة watch it، منذ نحو شهر مضى جميع حلقات مسلسل "على باب العمارة" الذى يعد أولى بطولات الفنان حاتم صلاح على المنصة الرقمية إخراج خيرى سالم، وتأليف مصطفى حمدي، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن، وتعلّق الجمهور به وبالكوميديا الخفيفة فيه.

المسلسل يعتبر أولى بطولات حاتم صلاح في الدراما التليفزيونية، وذلك بعد أن قررت منصة Watch it، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقديم أعمال من بطولة النجوم الشباب في خطوة لدعم هذه المواهب.

واستطاع المسلسل أن يستحوذ على اهتمام الجمهور والنقاد، حيث قدم العمل تجربة كوميدية بحتة بطلها حاتم صلاح الذي أبدع في تجسيد دور البواب.

المسلسل المكون من 10 حلقات وتعرض منه حلقتان أسبوعيًا كل أربعاء وهو بطولة حاتم صلاح وهو الذي يجسد الشخصية الرئيسية "عوض،" والفنان محمد رضوان في شخصية حامد وآية سماحة في شخصية نوسة، ومحمد محمود، ومحمد عبدالعظيم، وعزة لبيب، وريهام الشنواني، وأمير عبدالواحد، بوسي الشامي، كما يضم المسلسل نخبة من النجوم كضيوف شرف في حلقات متفرقة من ضمنهم أحمد أمين، رحمة أحمد، وعبدالرحمن حسن، محمود السيسي، ومصطفى غريب وياسر الطوبجي.