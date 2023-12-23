السبت 23 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بعد نجاح "على باب العمارة".. "الدستور" تكرم الفنان حاتم صلاح (صور)

حاتم صلاح فى ضيافة
حاتم صلاح فى ضيافة الدستور

كرّم الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، الفنان حاتم صلاح، بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل "على باب العمارة" والذي يعد أولى بطولات "صلاح" في الدراما، وذلك بعد عرضه خلال الفترة الماضية عبر المنصة الرقمية watch it.

وعرضت منصة watch it، منذ نحو شهر مضى جميع حلقات مسلسل "على باب العمارة" الذى يعد أولى بطولات الفنان حاتم صلاح على المنصة الرقمية إخراج خيرى سالم، وتأليف مصطفى حمدي، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن، وتعلّق الجمهور به وبالكوميديا الخفيفة فيه.

المسلسل يعتبر أولى بطولات حاتم صلاح في الدراما التليفزيونية، وذلك بعد أن قررت منصة Watch it، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقديم أعمال من بطولة النجوم الشباب في خطوة لدعم هذه المواهب.

واستطاع المسلسل أن يستحوذ على اهتمام الجمهور والنقاد، حيث قدم العمل تجربة كوميدية بحتة بطلها حاتم صلاح الذي أبدع في تجسيد دور البواب.

المسلسل المكون من 10 حلقات وتعرض منه حلقتان أسبوعيًا كل أربعاء وهو بطولة حاتم صلاح وهو الذي يجسد الشخصية الرئيسية "عوض،" والفنان محمد رضوان في شخصية حامد وآية سماحة في شخصية نوسة، ومحمد محمود، ومحمد عبدالعظيم، وعزة لبيب، وريهام الشنواني، وأمير عبدالواحد، بوسي الشامي، كما يضم المسلسل نخبة من النجوم كضيوف شرف في حلقات متفرقة من ضمنهم أحمد أمين، رحمة أحمد، وعبدالرحمن حسن، محمود السيسي، ومصطفى غريب وياسر الطوبجي.

على باب العمارة مسلسل الدستور حاتم صلاح watch it المنصة حصد

مواد متعلقة

"3 ساعات متواصلة".. روبى تطلق بوستر أحدث أغانيها

12 أغنية.. تفاصيل الألبوم الجديد لـ عمرو دياب

مواعيد عرض مسلسل زينهم عبر قناة أون الحلقة الجديدة

يسرا وبسنت شوقى أبرزهم.. نجوم الفن يحضرون افتتاح مهرجان الجونة السينمائى

لمياء راتب تحيي ذكرى وفاة والدها: "لسه صوتك في ودني وشكلك محفور في قلبي"

ياسمين عبدالعزيز لـ«الدستور»: كلنا بندعم الشعب الفلسطيني

سليم سحاب ضيف الإعلامية منى الشاذلى.. الجمعة

قريبًا.. جمال بخيت يقدم "عوام فى بحر الكلام" على "ON"

الأكثر قراءة

خبر كاذب.. "الدستور" تكشف مسار أنباء "عملية إسرائيل البرية" على حدود غزة مع مصر

محمد صلاح يسجل هدفه الـ150 بقميص ليفربول فى الدورى الإنجليزى

مصادر تنفى لـ"القاهرة الإخبارية" بدء دبابات إسرائيلية عملية برية على حدود غزة مع مصر

الأهلى يفتح الباب أمام رحيل الشناوى وعبدالمنعم فى الشتاء لهذه الأسباب

هل يشهد الجنيه المصري انخفاضا في قيمته مقابل الدولار؟.. أحمد غنيم يكشف

ضربة قادمة للسوق السوداء.. أستاذ اقتصاد يكشف طرق التخلص من أزمة الدولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

لغة يحيى حقى فى يوم اللغة

وائل لطفي

لم نكسب شيئًا

ماجد حبته

مطالبة بطيئة بخطوات عاجلة!

خالد حريب

"ود مدنى" فى السودان.. فخ آخر للموت

محمد عبد العزيز

مصر تغنى.. وستظل

علي سعدة

الفساد

د. منى حلمى

أطاعت الفن لا الرجل

ماجد حبته

لبنانى بـ10 أمريكيين!

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خبر كاذب.. "الدستور" تكشف مسار أنباء "عملية إسرائيل البرية" على حدود غزة مع مصر

هيئة المعابر الفلسطينية تنفى تحرك الدبابات الإسرائيلية على حدود غزة مع مصر

"الهلال الأحمر الفلسطينى" تستقبل 126 شاحنة مساعدات من معبر رفح وكرم أبوسالم