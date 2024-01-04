طه دسوقى يكشف لـ"الدستور" طريقة تحضيره لشخصية نديم فى "حالة خاصة"

مسلسل "حالة خاصة" هو أول مسلسل عربي مصري يخصّص جميع حلقاته عن مرض طيف التوحد، ويلعب بطولته طه دسوقي في شخصية نديم أحمد أبوسريع، الذي يحلم أن يصبح محاميًا مشهورًا وعلى الرغم من ذكائه الشديد إلا أنه يتم رفضه في جميع الوظائف.

وتحدث طه عن كيفية تحضيره للشخصية حتى إنه اتقنها بهذه الطريقة، خاصة أن مصابين بالتوحد لديهم بعض الحركات بأجسادهم وعينهم تميزهم عن غيرهم، كما أنه درس وقرأ الكثير عن المرض بمساعدة زوجته.

وتابع الدسوقي، لـ"الدستور":"استعنت بكوتش تمثيل اسمه نديم، لكي يساعدني على الإندماج في شخصية نديم أحمد أبوسريع، كما أنني جلست مع د.داليا سليمان، مؤسسًا ورئيسًا للجمعية المصرية للتوحد، كما أنني جلست مع شخص مصاب بالتوحد بالفعل اسمه عبدالله أشرف قابلته في الجمعية وساعدني كثيرًا".

أضاف: "كنت بحاوّل أجمع معلومات لكي أكون على دراية بطريقة تفكير نديم"، وعن الصعوبات التي واجهه، قال: "أصعب حاجة في شخصية نديم هي ردود الأفعال لأن الطبيعي أن الشخصية التي نجسدها نخلق لها أفعال على عكس هذه الشخصية، وكان الأمر بالنسبة ليّ صعب".

حالة خاصة أحدث إنتاجات watch it الأصلية وهو مكون من 10 حلقات، ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم الأربعاء، والمسلسل بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبوالروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السباعى، ونبيل على ماهر، لينا إيهاب، الطفل أدم وهدان، أدم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبدالعزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.