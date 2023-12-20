الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"على باب العمارة" الأعلى مشاهدة فى WATCH IT: شهر من متعة الدراما

مسلسل على باب العمارة
مسلسل على باب العمارة

عرضت منصة watch it، منذ نحو شهر مضى جميع حلقات مسلسل "على باب العمارة" الذى يعد أولى بطولات الفنان حاتم صلاح على المنصة الرقمية إخراج خيرى سالم، وتأليف مصطفي حمدي، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن، وتعلّق به الجمهور به وبالكوميديا الخفيفة فيه.

وبسبب المواقف الكوميدية التي ربطت المشاهدين بأبطال مسلسل  "علي باب العمارة"، لازالوا يشاهدونه عبر المنصة الرقمية watch it، حتى أنه تصدر قائمة الأعلى مشاهدة على المنصة ذاتها، حيث جاء في المركز الثالث ضمن أكثر 10 مسلسلات مشاهدة عليها.

وحصد "على باب العمارة"  على الكثير من الإشادات عبر منصات التواصل المختلفة بسبب الكوميديا البسيطة التي سيطرت عليه وخرجت بتلقائية شديدة على لسان أبطال عمل المسلسل.

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المسلسل يعتبر أولى بطولات حاتم صلاح في الدراما التليفزيونية، وذلك بعد أن قررت منصة Watch it، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بتقديم أعمال من بطولة النجوم الشباب في خطوة لدعم هذه المواهب. 

واستطاع المسلسل أن يستحوذ على اهتمام الجمهور والنقاد، حيث قدم العمل تجربة كوميدية بحتة بطلها حاتم صلاح الذي أبدع في تجسيد دور البواب. 

قصة مسلسل على باب العمارة

تدور أحداث مسلسل "على باب العمارة" حول شاب ثري صعيدي نرجسي ومتعجرف، تضطره الظروف للعمل كبواب عمارة بالقاهرة، وترك الحياة في الصعيد لتحقيق مهمة ما، ليبدأ رحلته الجديدة التي تحوله من بواب، إلى بطل يحبه ويلجأ إليه الجميع.

أبطال "على باب العمارة"

المسلسل المكون من 10 حلقات ويعرض منه حلقتين أسبوعيا كل أربعاء وهو بطولة حاتم صلاح وهو الذي يجسد الشخصية الرئيسية "عوض،" والفنان محمد رضوان في شخصية حامد وآية سماحة في شخصية نوسة، ومحمد محمود، ومحمد عبدالعظيم، وعزة لبيب، وريهام الشنواني، وأمير عبدالواحد، بوسي الشامي، كما يضم المسلسل نخبة من النجوم كضيوف شرف في حلقات متفرقة من ضمنهم أحمد أمين، رحمة أحمد، وعبد الرحمن حسن، محمود السيسي، ومصطفى غريب وياسر الطوبجي.

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