بعد نجاح مسلسل "علي باب العمارة".. آية سماحة تكشف لـ"الدستور" تفاصيل مسلسلها الجديد

نجحت الفنانة آية سماحة في دخولها عالم الكوميديا من أكبر أبوابه، وتمكنت من حجز مكانتها الخاصة، وذلك بعد نجاح دورها الذي تجسد فيه شخصية "نوسة"، ضمن أحداث مسلسل علي باب العمارة، والذي تجمعها فيه البطولة أمام حاتم صلاح.

وأعربت الفنانة آية سماحة، عن سعادتها بنجاح مسلسل "علي باب العمارة"، والذي عرض عبر المنصة الرقمية watch it، والتي ظهرت فيه بشخصية "نوسة"، وأحبها الجمهور كثيرًا وتفاعل مع تفاصيلها، وهو الأمر الذي أسعدها كثيرًا خاصًة أن ردود الأفعال هذه حدثت أثناء العدوان الإسرائيلي على غزة.

وكشفت الفنانة آية سماحة، عن تفاصيل مسلسلها الجديد الذي تعاقدت عليه لـ"الدستور"، والذي حمل اسم "السرداب"، والذي ستخوض فيه البطولة مع الفنان أحمد حاتم، موضحًة: "سأجسد فيه شخصية زينات الشهيرة بزيزي.

وأضافت: " هو مسلسل مكوّن من 10 حلقات، وسأجسد فيه دور فنانة استعراضية من زمن مختلف، واسمي فيه زينات ودلعها زيزي، وتدخل في قصة حب مع أحمد حاتم ضمن أحداث المسلسل"، والذي أكدت أنه سيكون من تأليف السيناريست الشاب مصطفي حمدي ليكون التعاون الثاني بينهما بعد نجاح علي باب العمارة.

مسلسل علي باب العمارة

المسلسل المكون من 10 حلقات ويعرض منه حلقتين أسبوعيا كل أربعاء، من بطولة الفنان حاتم صلاح وهو الذي يجسد الشخصية الرئيسية "عوض،" والفنان محمد رضوان في شخصية حامد وآية سماحة في شخصية نوسة، ومحمد محمود، محمد عبد العظيم، عزة لبيب، ريهام الشنواني، أمير عبد الواحد، بوسي الشامي، كما يضم المسلسل نخبة من النجوم كضيوف شرف في حلقات متفرقة من ضمنهم أحمد أمين، رحمة أحمد، عبدالرحمن حسن، محمود السيسي، مصطفى غريب وياسر الطوبجي.

واحتل المسلسل المركز الأول بين قائمة الأعمال المعروضة حيث حقق نسب مشاهدة مرتفعة للغاية خاصة لآخر حلقتين والذي تصدرا نسب الأعلى مشاهدة على المنصة العارضة للعمل.