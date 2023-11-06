بعد عرض الحلقة الأخيرة.. "على باب العمارة "يعود لصدارة قائمة الأعلى مشاهدة

حقق مسلسل “على باب العمارة” لـ حاتم صلاح نجاح كبير منذ انطلاق أولى حلقاته عبر منصة WATCH IT.

واستطاع مسلسل على باب العمارة أن يستحوذ على اهتمام الجمهور والنقاد حيث قدم العمل تجربة كوميدية بحتة بطلها حاتم صلاح الذي أبدع في تجسيد دور البواب.

قائمة المسلسلات الأعلى مشاهدة عبر watch it

علي باب العمارة

وعقب طرح الحلقة الأخيرة من مسلسل على باب العمارة على منصة Watch it عاد العمل تصدر قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصة WATCH IT.

واحتل المسلسل المركز الأول بين قائمة الأعمال المعروضة حيث حقق نسب مشاهدة مرتفعه للغاية خاصة لآخر حلقتين والذي تصدرا نسب الأعلى مشاهدة على المنصة العارضة للعمل

وتدور أحداث مسلسل "على باب العمارة" حول شاب ثري صعيدي نرجسي ومتعجرف، تضطره الظروف للعمل كبواب عمارة بالقاهرة، وترك الحياة في الصعيد لتحقيق مهمة ما، ليبدأ رحلته الجديدة التي تحوله من بواب، إلى بطل يحبه ويلجأ إليه الجميع.

المسلسل المكون من 10 حلقات ويعرض منه حلقتين أسبوعيا كل أربعاء، من بطولة الفنان حاتم صلاح وهو الذي يجسد الشخصية الرئيسية "عوض،" والفنان محمد رضوان في شخصية حامد وآية سماحة في شخصية نوسة، ومحمد محمود، محمد عبد العظيم، عزة لبيب، ريهام الشنواني، أمير عبد الواحد، بوسي الشامي، كما يضم المسلسل نخبة من النجوم كضيوف شرف في حلقات متفرقة من ضمنهم أحمد أمين، رحمة أحمد، عبدالرحمن حسن، محمود السيسي، مصطفى غريب وياسر الطوبجي.

قائمة الأعلى مشاهدة عبر watch it

صوت وصورة

وجاء في المركز الثاني مسلسل “صوت وصورة” للنجمة حنان مطاوع الذي استطاع منذ عرض الحلقة الأولى ان يستحوذ على اهتمام الجمهور نظرا لموضوع الشيق الذي يدور في إطار من التشويق والإثارة وحقق العمل نسب مشاهدة مرتفعة.

مسلسل "صوت وصورة" من بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة، ولاء الشريف، صدقي صخر، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، ايمان الشريف، عماد صفوت، رامى الطمبارى، محمد كيلاني، وآدم الشرقاوي، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وإخراج محمود عبد التواب "توبة".

روحي فيك

وجاء في المركز الثالث حكاية روحي فيك من مسلسل 55 مشكلة حب والذي انطلق عرضه أمس حيث حققت الحلق الأولى نسب مشاهدة مرتفعة دفع بها إلى المراكز الأولى في قائمة الأعلى مشاهدة.

و يشارك في بطولة حكاية "روحي فيك" نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم عائشة بن أحمد، محمد كيلانى، نور محمود، سمر مرسي، فراس سعيد، هلا السعيد، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف، والحكاية قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان، ومن إخراج المخرج الأردني محمد لطفى.