4 أسباب تجعلك تشاهد مسلسل "على باب العمارة" لـ حاتم صلاح

نجح أبطال وصنّاع مسلسل "على باب العمارة" في لفت انتباه المشاهدين وجمهور الفنان حاتم صلاح، منذ بداية عرض أولى حلقاته عبر منصةWATCHIT الرقمية، خاصًة أنه من الأعمال الأصلية لها، وبسبب نجاح قصة المسلسل تصدر اسمه محركات البحث الإلكتروني والأكثر شهرة عبر "جوجل"، ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خاصًة أنه من الأعمال الكوميدية الخفيفة على الجمهور.

ويرصد "الدستور" في السطور التالية أسباب تجعلك تشاهد مسلسل "علي باب العمارة"، وجعله يتصدر المشهد وسط الزخم الدرامي للموسم الدرامي الشتوي “الأوف سيزون”، المعروض خلال هذه الفترة.

1- حاتم صلاح

الفنان الشاب حاتم صلاح، نجم الكوميديا الذي اثبت موهبته بشكل كبير خلال الماراثون الرمضاني السابق 2023، من خلال شخصياته التي قدّمها في مسلسل "الصفارة"، والجزء السادس من "الكبير أوي"، حيث يحرص دائمًا على اختياراته وأعماله الفنية حتى وصل لدور البطولة المطلقة الاولى، من خلال مسلسل "علي باب العمارة"، الذي حقق نجاح كبير عبر المنصة منذ عرضه.

2- الحبكة الدرامية

حبكة درامية مختلفة وقوية كتبها السيناريست الشاب مصطفي حمدي، في إطار كوميدي حوّل شخصية عوض ابن أحد العمد في قرى الصعيد المتعجرف الذي يجسد شخصيته الفنان حاتم صلاح، وبسبب ما يفعله يعاني والده –محمد رضوان- من إسرافه وعدم مراعاته للثروة التي سيورثها، لذلك قرر والده إرساله للقاهرة والعمل كحارس للعقار مثل عمله في بداية حياته قبل تعيينه عمدة القرية.

3- المباراة التمثيلية بين الأبطال

شهدت الحلقات الماضية التي عٌرضت عبر المنصة الرقمية واتش ات، مباراة تمثيلية قوية بين أبطال وصنّاع مسلسل علي باب العمارة، حيث أن جميع أبطال العمل لهم طلتهم المميزة، ومتمكنيين من أداء الشخصيات التي يظهرون بها، حيث أنه بمجرد ظهورهم على الشاشة يقع المشاهد في حالة هيسيترية من الضحك المستمر.

4- اجتمعت عليه الأسرة المصرية

مسلسل "علي باب العمارة" مميز ومختلف، وجميع المشاهد به كوميدية واجتماعية يمكن للعائلة جميعًا، أن تشاهده دون خوف، خاصًة أنه لايحتوي على أي ألفاظ أو مشاهد خادشة للحياء، ومناسب لجميع الفئات العمرية، لذا يمكن للأطفال أن يشاهدوه دون خوف عليهم، ، واستطاع أن يحقق المسلسل أعلى نسبة مشاهدة على المنصات العارضة له، وهذا يدل على إعجاب الجمهور به خاصة أنه معروض خارج موسم رمضان الدرامي.

فريق عمل مسلسل على باب العمارة

يشارك في بطولة المسلسل نخبة من الممثلين والممثلات، وهم: حاتم صلاح، محمد رضوان، آية سماحة، محمد محمود، محمد عبد العظيم، عزة لبيب، ريهام الشنواني، رحمة أحمد، أمير عبد الواحد، بوسي الشامي، أحمد أمين، محمود السيسي، عبد الرحمن حسن، ياسر الطوبجي، ومصطفى غريب. الإخراج لخيري سالم، والكتابة لمصطفى حمدي، يتم عرض المسلسل على عدة قنوات تلفزيونية.