الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

حاتم صلاح يروّج للحلقتين الثالثة والرابعة من "على باب العمارة"

مسلسل على باب العمارة
مسلسل على باب العمارة

روّج الفنان حاتم صلاح للحلقتين الثالثة والرابعة من مسلسل "على باب العمارة"، الذي يعرض بشكل حصري عبر منصة WATCH IT. 

ونشر حاتم صلاح، عبر حسابه في "فيسبوك"، صورة من كواليس المسلسل مصحوبة بتعليق: "الحلقتين التالتة والرابعة متاحين دلوقتي على منصة واتش إت.. هاستني رأيكوا. على باب العمارة" 

ويعد مسلسل "على باب العمارة" أولى بطولات حاتم صلاح المطلقة في الدراما التليفزيونية، وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا منذ انطلاق أولى حلقاته على منصة Watch it الأسبوع الماضي، وتصدر العمل قائمة الأعلى بحثًا والأكثر مشاهدة عبر منصة WATCH IT.

وتعرض منصة Watch it مسلسل "على باب العمارة" بشكل حصري، حيث يعد العمل أحد إنتاجات المنصة الحصرية والأصلية. 

وتدور أحداث مسلسل على باب العمارة في إطار كوميدي بحت، والعمل مكون من 10 حلقات فقط، ويعرض بواقع حلقتين أسبوعيًا كل أربعاء على منصة Watch it. 

قصة مسلسل على باب العمارة

تدور أحداث مسلسل على باب العمارة في إطار كوميدي حول شخصية عوض ابن أحد العمد في قرى الصعيد المتعجرف، والذي يعاني والده من إسرافه وعدم مراعاته للثروة التي سيورثها، لذلك قرر والده إرساله للقاهرة والعمل كحارس للعقار مثل عمله في بداية حياته قبل تعيينه عمدة القرية.

أحداث الحلقة الأولى 

تبدأ أحداث أولى حلقات مسلسل على باب العمارة، بظهور الفنان حاتم صلاح، الذى يلعب دور "عوض" الصعيدي والنجل الوحيد لدى عمدة إحدى القرى الصعيدية وقرية بالصعيد، ويجسده الفنان محمد رضوان، الذى يعاني من تصرفات نجله بسبب إسرافه وعدم مراعاته لثروة والدة، الأمر الذى جعل والد عوض، يعمل بوابًا مثل عمل والده في بداية حياته قبل تعيينه عمدة القرية.

ويدخل عوض في خلاف مع سكان العمارة منذ أول يوم عمل له بسبب شخصيته المتعجرفة، كما يدخل فى خلاف مع والده لاعتراضه على مهنته كبواب.

ومن ثم تتطور الأحداث، عندما تأتى سيدة داخل العمارة تتهم "عوض" بالتحرش بابنتها ويتضح فيما بعد براءته عن طريق كاميرات العمارة.

أبطال مسلسل على باب العمارة 

مسلسل على باب العمارة من بطولة الفنان حاتم صلاح، وهو الذي يجسد الشخصية الرئيسية "عوض،" والفنان محمد رضوان في شخصية حامد وآية سماحة في شخصية نوسة، ومحمد محمود، محمد عبدالعظيم، عزة لبيب، ريهام الشنواني، أمير عبدالواحد، بوسي الشامي، وعدد من ضيوف الشرف على مدار الحلقات منهم: أحمد أمين، رحمة أحمد، عبدالرحمن حسن، محمود السيسي، مصطفى غريب، وياسر الطوبجي.

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غداً.. عرض الحلقتين الثالثة والرابعة من مسلسل "على باب العمارة" على Watch it

عدد حلقات مسلسل على باب العمارة لـ حاتم صلاح عبر Watch it

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