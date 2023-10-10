غداً.. عرض الحلقتين الثالثة والرابعة من مسلسل "على باب العمارة" على Watch it

تعرض منصة Watch it غدا الأربعاء الحلقتين الثالثة والرابعة من المسلسل الدرامي الجديد “على باب العمارة”، والذي يتصدر بطولته الفنان حاتم صلاح.

وحقق مسلسل “على باب العمارة” نجاحا كبيرا فور طرح أولى حلقاته الأربعاء الماضي على منصة Watch it.

وتصدر مسلسل “على باب العمارة” بطولة حاتم صلاح وآية سماحة قائمتي الأعلى بحثا والأكثر مشاهدة خلال أيام قليلة من عرضه.

تدور أحداث مسلسل على باب العمارة في إطار كوميدي بحت والعمل مكون من 10 حلقات فقط ويعرض بواقع حلقتين أسبوعيا كل أربعاء على منصة Watch it.

قصة مسلسل على باب العمارة

تدور أحداث مسلسل على باب العمارة في إطار كوميدي حول شخصية عوض ابن أحد العمد في قرى الصعيد المتعجرف والذي يعاني والده من إسرافه وعدم مراعاته للثروة التي سيورثها لذلك قرر والده إرساله للقاهرة والعمل حارس للعقار كعمله في بداية حياته قبل تعيينه عمدة القرية.

أحداث الحلقة الأولى

تبدأ أحداث أولى حلقات مسلسل على باب العمارة، بظهور الفنان حاتم صلاح، الذى يلعب دور "عوض" الصعيدي والنجل الوحيد لدى عمدة احدى القرى الصعيدية وقرية بالصعيد، ويجسده الفنان محمد رضوان، الذى يعاني من تصرفات نجله بسبب إسرافه وعدم مراعاته لثروة والدة، الأمر الذى جعل والد عوض، يعمل بوابا مثل عمل والده في بداية حياته قبل تعيينه عمدة القرية.

ويدخل عوض، في خلاف مع سكان العمارة منذ أول يوم عمل له بسبب شخصيته المتعجرفة، كما يدخل فى خلاف مع والده لاعتراضه على مهنته كبواب.

ومن ثم تتطور الأحداث، عندما تأتى سيدة داخل العمارة تتهم "عوض" بالتحرش بابنتها ويتضح فيما بعد براءته عن طريق كاميرات العمارة.

أبطال مسلسل على باب العمارة

مسلسل على باب العمارة من بطولة الفنان حاتم صلاح وهو الذي يجسد الشخصية الرئيسية "عوض،" والفنان محمد رضوان في شخصية حامد وآية سماحة في شخصية نوسة، ومحمد محمود، محمد عبدالعظيم، عزة لبيب، ريهام الشنواني، أمير عبدالواحد، بوسي الشامي، وعدد من ضيوف الشرف على مدار الحلقات منهم: أحمد أمين، رحمة أحمد، عبدالرحمن حسن، محمود السيسي، مصطفى غريب وياسر الطوبجي.