علي باب العمارة.. حاتم صلاح: اعتزلت أسبوعًا فى الإسكندرية لتحضير شخصية «عوض»

نجح الفنان حاتم صلاح فى جذب انتباه المشاهدين بشدة، خلال تجسيده شخصية «عوض» فى مسلسل «على باب العمارة»، الذى عرض مؤخرًا على منصة «watch it»، وحقق نجاحًا كبيرًا.

جسد حاتم صلاح شخصية «عوض»، خلال أحداث المسلسل الذى يدور فى إطار كوميدى، وهو ابن عمدة متعجرف فى إحدى قرى الصعيد، وبسبب إسرافه الشديد، وعدم مراعاته لثروة والده، يقرر الأخير معاقبته وإرساله إلى القاهرة للعمل حارس عقار، مثلما كان يعمل فى بداية حياته قبل تعيينه عمدة القرية، حتى يختبر الحياة ويتعلم الحفاظ على ما لديه من ثروة.

فى حواره التالى مع «الدستور»، يكشف حاتم صلاح عن كواليس تجهيزه لشخصية «عوض»، وكيف جاء قراره بخوض البطولة المطلقة لأول مرة، إلى جانب تفاصيل ظهور الفنان أحمد أمين كضيف شرف فى العمل.

■ بدايةً.. كيف حضرت لشخصية «عوض»؟

- قرأت السيناريو كثيرًا قبل تصوير أى شىء، ومدير أعمالى محمد خليفة كان يدربنى، واحتجت إلى قراءة الورق بشكل مكثف، خاصة أنها البطولة الأولى لى، لكن الوقت كان ضيقًا ويقيدنى.

وعبدالنبى الهوارى مصحح اللهجة ساعدنى كثيرًا فى أداء الشخصية، وجعلنى أتقن اللهجة، كما أننى قبل بدء التصوير سافرت إلى مدينة الإسكندرية أسبوعًا، للانعزال وقراءة السيناريو بشكل دقيق.

■ هل يمكن اعتبار شخصية «عوض» تمردًا على شخصية «نفادى» فى «الكبير أوى»؟

- كل شخصية قدمتها بعيدة كل البعد عن الأخرى، هذا حارس عقار، والآخر له شخصيته كصديق لـ«الكبير»، وأنا أحب الشخصيتين جدًا، الصعوبة الوحيدة هى أننا كنا نصور فى ذروة درجة الحرارة، والتصوير كان خارجيًا، كنا نسير ومعنا ألواح ثلج للتخفيف من شدة الحرارة.. «كنا عايزين نطلّع كواليتى كويس فى وقت قليل».

■ هل توقعت كل ردود الأفعال الإيجابية هذه على المسلسل؟

- فى الحقيقة لا، وكل ردود الأفعال التى تلقيتها كرم كبير من الله علينا، وتقدير لتعب ومجهود كل الناس التى عملت فى المسلسل، سواء ممثلين أو تصويرًا أو إخراجًا أو إنتاجًا، وأنتهز هذه الفرصة كى أشكر المخرج بيتر ميمى، لأنه كان سببًا فى ترشيحى للمسلسل.

■ المسلسل البطولة الأولى لك.. كيف كان وقع ذلك عليك؟

- أنا أعتبر جميع أدوارى بطولة مطلقة، لأن كل المسلسلات التى أعمل فيها هى تجربتى، والموضوع بالنسبة لى كان مرعبًا، لكن فى النهاية أى شخصية أؤديها فى أى عمل أخاف ألا تعجب الناس، أو أنهم يروننى أكرر ما قدمته قبل سابق.. و«كنت قلقان من إنى أخذل ثقة الناس فيّا».

■ وماذا عن التعاون مع المخرج خيرى سالم فى عمله الدرامى الأول؟

- المخرج خيرى سالم «عشرة عمر»، لأننى عملت معه فى البداية مساعد مخرج ثانٍ، وهو كان مساعد أول مخرج، فى مسلسل «موجة حارة»، وهو من الناس الذين لهم فضل كبير علىّ، لأنه كان يعلمنى.. «أنا كنت داخل إخراج عشان أتفرج على الممثلين، وأشوف المواضيع من المطبخ». وبالصدفة التقينا فى أول عمل درامى لى، هو «على باب العمارة»، وكنت أشعر بخوف شديد من أن أخذله، وهو مخرج قوى ومتمكن من أدواته بشكل احترافى.

■ للمرة الثانية تعمل مع الفنانة آية سماحة.. كيف كان التعاون معها؟

- التعاون الأول معها كان خلال الموسم الرمضانى ٢٠٢٣، فى مسلسل «الصفارة»، وأنا وهى متفاهمان جدًا، وحقيقى سعيد جدًا بالتعاون معها، وأنا بقولها باستمرار نريد أن نعمل مع بعض طول الوقت، وهى دمها خفيف ولذيذة وبحبها جدًا.

■ كيف ترى ظهور الفنان أحمد أمين ضيف شرف فى المسلسل؟

- أحمد أمين دائمًا يقف بجانبى ويدعمنى منذ مسرحيتى «١٩٨٠ وأنت طالع»، وعملنا معًا فى «أمين وشركاه»، كما أنه ساعدنا فى مسلسل نفذناه على «يوتيوب» اسمه «لايف شو»، لأننا صورناه فى مكتبه، وهو متعاون ويحب الناس، وحقيقى «كنت مبسوط جدًا، ومكنش ينفع ميبقاش موجود فى المسلسل ويطل علينا، وطلته كانت خفيفة».

■ أيهما تفضل.. مسلسلات الـ«أوف سيزون» أم الماراثون الرمضانى؟

- أنا أحب فكرة الـ٣٠ حلقة الخاصة بدراما رمضان، إذا كان العمل مكتوبًا بشكل جيد جدًا، ويجذب المشاهد دون مط أو تطويل.

■ ما رأيك فى فكرة إنتاج منصة «واتش إت» أعمالًا فنية من بطولات شبابية؟

- هذه التجربة الشبابية على منصة «واتش إت» الرقمية «لطيفة جدًا»، لأنها تهتم بالشباب، وقررت أن تأخذ «مجازفة» بهم، بداية من الاستعانة بكل من عصام عمر وعمر المهندس فى بطولة وإخراج مسلسل «بالطو»، الذى عرض حصريًا على المنصة. وجميع الأعمال التى تنتجها «واتش إت» رائعة، وتجربتى معها فى مسلسل «على باب العمارة» عظيمة، وسعيد بها كثيرًا، خاصًة أنها منحتنى الثقة لخوض بطولتى الأولى.