مسلسلات رمضان 2024.. حاتم صلاح يكشف لـ«الدستور» عن تفاصيل عمله للمارثون الدرامى المقبل

حالة من البهجة صنعها الفنان حاتم صلاح، في مسلسله الأخير "علي باب العمارة"، والذي تصدر من خلاله التريند لعدة أيام بسبب التوليفة الكوميدية التي صنعها أبطاله، أثناء عرض العمل عبر منصة “watch it”، لذلك يبحث الجمهور عن الأعمال التي سيظهر فيها نجمهم المفضل خلال مسلسلات رمضان 2024.

وكشف الفنان حاتم صلاح، عن خوضه الموسم الرمضاني 2024 من خلال مسلسل "الكبير أوي8"، الجزء الثامن، الذي سيظهر بشخصية "نفادي" صديق الكبير، الذي يلعب دوره الفنان أحمد مكي، موضحًا أنه بدأ التصوير منذ عدة أيام، ويستكمل الفريق تصوير المشاهد الخاصة بالجزء الجديد.

وقال الفنان في تصريحات خاصة لـ"الدستور: "سعيد بتواجدي في الجزء الجديد من مسلسل الكبير أوي 8، والذي سأخوض به الماراثون الرمضاني 2024، ونجاح الشخصية يعتبر من نجاح المسلسل".

وأضاف: "بدأت تصوير الشخصية التي اعتبرها من أحب وأقرب الشخصيات لقلبي، وستكون ثابتة بالاستايل الذي اعتاد الجمهور عليه خلال المواسم السابقة، إلا أننا سنعمل على تطوير الضحك والمواقف الكوميدية والحكاوي الذي ارتبط بها نفادي".

ويواصل الفنان أحمد مكى وأبطال الجزء الثامن من مسلسل "الكبير أوي" التصوير تحت قيادة المخرج أحمد الجندي، والذي صوّر عدة مشاهد من العمل في ديكور المزاريطة الأساسي للمسلسل وسينتقل لعدة مواقع تصوير خارجية خلال الأيام القليلة المقبلة.

أبطال الجزء السابع من الكبير أوي

أحمد مكى شارك في رمضان الماضي بالموسم السابع من مسلسل "الكبير أوي" الذي يجمع نخبة من نجوم الفن على رأسهم بطل العمل الفنان أحمد مكي الذي يجسد شخصية جوني والكبير وحزلقوم، والفنانة رحمة أحمد، التي تلعب شخصية مربوحة، والفنان حاتم صلاح، الذي جسد شخصية نفادي، والفنان مصطفى غريب نجل الكبير، هشام إسماعيل الذي لعب دور فزاع، محمد سلام في دور هدرس، حسين حجاج، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، ومن تأليف مصطفى صقر، محمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي.

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