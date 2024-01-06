قصة مسلسل حالة خاصة.. مواعيد عرض الحلقة الـ 3 و4 وأبرز أبطاله

اهتم صناع وأبطال مسلسل “حالة خاصة” بطرح قضية هامة وتهم الكثير من الأمهات وأولياء الأمور خاصة الذين لديهم أبناء من ذوي الهمم، ويعانون من تعاملات المجتمع مع أبناءهم، خاصة أن هؤلاء مميزون بعدد من المهارات عن الأسوياء، وهذا بالفعل ما طرحته قصة المسلسل حتي الآن في الحلقات الأولى والثانية، وهو الشاب الذكي جدًا إلا أنه لا يتعامل بشكل طبيعي، ما يجعله عرضة للتنمر أو الرفض المستمر في العمل الوظيفي، ويجسد هذا الشاب الفنان طه دسوقي، الذي يخوض بطولته المطلقة الأولى مع منصة Watch it الرقمية.

ونجح الفنان طه دسوقي، في جذب انتباه المشاهدين للعمل الفني “حالة خاصة” بمجرد عرضه عبر المنصة الرقمية واتش ات، يوم الأربعاء الماضي، وجعل الجمهور يبحث عن مواعيد عرض الحلقات الجديدة منه الـ 3 و4، وقصة المسلسل، ما جعل العمل الفني يتصدر الترنيد ويصبح الأكثر بحثا عبر موقع البحث الأكثر شهرة “جوجل”.

ويرصد “الدستور” مواعيد عرض الحلقة الـ 3 و4 وأبرز أبطاله على رأسهم الفنانة غادة عادل التي تجسد شخصية محامية اسمها أماني النجار، في سياق السطور التالية.

عدد حلقات مسلسل حالة خاصة

مسلسل “حالة خاصة” مكون من 10 حلقات فقط، وهو ضمن المسلسلات القصيرة، ويعرض كل أسبوع حلقتين، تحديدا يوم الأربعاء، وذلك في تمام الساعة 12 صباحا، عبر المنصة الرقمية «Watch it»، ويتم عرض الحلقتين القادمتين 3 و 4 يوم الأربعاء الموافق 17 من الشهر الجاري لعام 2024.

أبطال مسلسل حالة خاصة

يجدر الإشارة إلى أن أبطال مسلسل حالة خاصة، الفنان الشاب طه دسوقى الذي يخوض للمرة الأولى البطولة المطلقة من خلال تجسيده لشخص مصاب بالتوحد، بجانب كل من غادة عادل، كل من: أحمد طارق وهاجر السراج وحسن ابو الروس ووئام مجدى، من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبدالعزيز النجار.