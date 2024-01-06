السبت 06 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

قصة مسلسل حالة خاصة.. مواعيد عرض الحلقة الـ 3 و4 وأبرز أبطاله

مسلسل حالة خاصة
مسلسل حالة خاصة

اهتم صناع وأبطال مسلسل “حالة خاصة” بطرح قضية هامة وتهم الكثير من الأمهات وأولياء الأمور خاصة الذين لديهم أبناء من ذوي الهمم، ويعانون من تعاملات المجتمع مع أبناءهم، خاصة أن هؤلاء مميزون بعدد من المهارات عن الأسوياء، وهذا بالفعل ما طرحته قصة المسلسل حتي الآن في الحلقات الأولى والثانية، وهو الشاب الذكي جدًا إلا أنه لا يتعامل بشكل طبيعي، ما يجعله عرضة للتنمر أو الرفض المستمر في العمل الوظيفي، ويجسد هذا الشاب الفنان طه دسوقي، الذي يخوض بطولته المطلقة الأولى مع منصة Watch it الرقمية.

ونجح الفنان طه دسوقي، في جذب انتباه المشاهدين للعمل الفني “حالة خاصة” بمجرد عرضه عبر المنصة الرقمية واتش ات، يوم الأربعاء الماضي، وجعل الجمهور يبحث عن مواعيد عرض الحلقات الجديدة منه الـ 3 و4، وقصة المسلسل، ما جعل العمل الفني يتصدر الترنيد ويصبح الأكثر بحثا عبر موقع البحث الأكثر شهرة “جوجل”.

ويرصد “الدستور” مواعيد عرض الحلقة الـ 3 و4 وأبرز أبطاله على رأسهم الفنانة غادة عادل التي تجسد شخصية محامية اسمها أماني النجار، في سياق السطور التالية.

عدد حلقات مسلسل حالة خاصة 

مسلسل “حالة خاصة” مكون من 10 حلقات فقط، وهو ضمن المسلسلات القصيرة، ويعرض كل أسبوع  حلقتين، تحديدا يوم الأربعاء، وذلك في تمام الساعة 12 صباحا، عبر المنصة  الرقمية «Watch it»، ويتم عرض الحلقتين القادمتين 3 و 4 يوم الأربعاء الموافق 17 من الشهر الجاري لعام 2024.

العلاقة بين أحمد أمين وتلاميذه تظهر فى "حالة خاصة" و"على باب العمارة"

أبطال مسلسل حالة خاصة وقصته ومواعيد عرضه على منصة watch it

قصة مسلسل حالة خاصة.. مواعيد عرض الحلقة الـ 3 و4 وأبرز أبطاله

أبطال مسلسل حالة خاصة 

يجدر الإشارة إلى أن أبطال مسلسل حالة خاصة، الفنان الشاب طه دسوقى الذي يخوض للمرة الأولى البطولة المطلقة من خلال تجسيده لشخص مصاب بالتوحد، بجانب كل من غادة عادل، كل من: أحمد طارق وهاجر السراج وحسن ابو الروس ووئام مجدى، من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبدالعزيز النجار. 

اقرأ أيضاً

أبطال مسلسل حالة خاصة وقصته ومواعيد عرضه على منصة watch it

أبطال مسلسل حالة خاصة مسلسل حالة خاصة حالة خاصة منصة WATCH IT الرقمية watch it مواعيد عرض الحلقات الجديدة منه الـ 3 و4 عرض الحلقات الجديدة منه الـ 3 و4

مواد متعلقة

العلاقة بين أحمد أمين وتلاميذه تظهر فى "حالة خاصة" و"على باب العمارة"

والدة أحد الأطفال المصابين بالتوحد لـ"الدستور": طه دسوقى جسد الحركات بدقة كبيرة فى "حالة خاصة"

طه دسوقى يكشف لـ"الدستور" طريقة تحضيره لشخصية نديم فى "حالة خاصة"

الأكثر قراءة

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ3 و4 وكواليس المسلسل

4 سفراء يتحدثون لـ«الدستور»: أوقفوا إطلاق النار فى غزة الآن

كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة تتزين لاستقبال قداس عيد الميلاد

بدأت بـ صالح العارورى.. إسرائيل تُفعل "نيلى" لاغتيال قادة حماس

ماذا قال صلاح ونجوم الفراعنة لإعادة الجماهير للالتفاف حول المنتخب؟

الموت جرىء جدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

مميزات مصر التى ننساها ويذكرها الآخرون!!

ماجد حبته

فضيحة فى هارفارد!

د هند جاد

نقطة ومن أول الصبر.. عن الدين والدنيا..

د. أحمد لاشين

تفجيرات كرمان وسياسة الرقص على النار

خالد حريب

ما بعد الموسوي والعاروري

محاسن السنوسي

مقاول أنفار عصري

حسين دعسة

من سيأكل الكعكة المحروقة فى فرن غزة.. هل يفعلها حزب الله؟

أحمد بهاء الدين شعبان

عضوية «بريكس».. فرصة ومسئولية

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

بدأت بـ صالح العارورى.. إسرائيل تُفعل "نيلى" لاغتيال قادة حماس

تفاصيل خطة الاحتلال الإسرائيلى لإسقاط قضية الإبادة الجماعية فى محكمة العدل الدولية

ما بعد «العارورى».. تداعيات اغتيال أكبر رجال «حماس» على الحرب فى غزة