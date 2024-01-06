السبت 06 يناير 2024
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فن

أبطال مسلسل حالة خاصة وقصته ومواعيد عرضه على منصة watch it

مسلسل حالة خاصة
مسلسل حالة خاصة

حالة من النجاح الكبير حققها صناع وأبطال مسلسل حالة خاصة أحدث إصدرات WATCH IT الأصلية، والذى يقوم ببطولته الفنان الشاب طه دسوقى، وبمشاركة نخبة كبيرة من الفنانين، والعمل من تأليف مهاب طارق، ومن إخراج عبدالعزيز النجار.

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة على watch it 

ويحظى الخط الدرامي وأحداث حلقات مسلسل حالة خاصة، اهتمام كبير من جانب الجمهور، خاصة انه عمل فريد من نوعة حول الأطفال الذين يعانون من التوحد، ما اثار إعجاب متابعي ومحبي الدراما المصرية الإجتماعية، وجعلهم يبحثون بشكل مكثف عبر محركات البحث المختلفة بكثرة عن أحداث الحلقات الجديدة، ومواعيد العرض وهو ما ترصده "الدستور" إليكم فى السطور التالية..

إشادات واسعة بأبطال وأحداث مسلسل حالة خاصة

حقق مسلسل حالة خاصة نسبة مشاهدة عالية، وقام رواد السوشيال ميديا، بتداول مقاطع من العمل الفني، مثنين على أداء الأبطال، فى مقدمتهم طه دسوقي، غادة عادل، هاجر لسراج، وحسن أبو الروس.

وفى سياق متصل يتساءل عدد كبير من رواد السوشيال ميديا على مواقع التواصل الاجتماعي، عن مواعيد عرض 

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة عبر منصة watch  it

يتكون مسلسل حالة خاصة، للفنان طه دسوقي، من 10 حلقات، ويتم عرض حلقتين من المسلسل كل يوم أربعاء من كل أسبوع عبر منصة «watch it» الرقمية فى تمام الساعة 12 صباحًا، إذ عرض من احداث المسلسل أول حلقيتين ويترقب الجمهور عرض الحلقتي الثالثة والرابعة المقرر اطلاقهما يوم الأربعاء المقبل على المنصة.

منصة watch  it تسهم فى إطلاق النجوم الشباب بشكل مختلف

يسجل مسلسل حالة خاصة البطولة المطلقة الأولى للفنان الشاب طه دسوقي، كعادة منصة واتش فى إطلاق النجوم الشباب بشكل مختلف، وهو أحدث إنتاجات منصة Watch it الأصلية ضمن سلسلة من الأعمال الناجحة التي قدمتها المنصة بشكل حصري للجمهور خلال الفترة الماضية، وتأتي تلك التجربة الشبابية بعد النجاح الكبير الذي حققه أيضا الفنان الشاب حاتم صلاح فى مسلسل على باب العمارة، ومن قبله أبطال مسلسل ريفو، وكذلك أبطال مسلسل "بالطو" بطولة عصام عمر.

صناع وأبطال مسلسل حالة خاصة 

يشارك فى بطولة مسلسل حالة خاصة، نخبة كبيرة من الفنانين أمام الفنان الشاب طه دسوقي، فى مقدمتهم النجمة غادة عادل، والفنانين أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبوالروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السباعى، لينا إيهاب، الطفل آدم وهدان، أدهم النحاس، والمسلسل من تأليف مهاب طارق، وإنتاج طارق الجنايني ومنصة واتش ات، ومن إخراج عبدالعزيز النجار.

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مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ3 و4 وكواليس المسلسل

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