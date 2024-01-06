السبت 06 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

بعد نجاح أول حلقتين.. موعد عرض مسلسل حالة خاصة عبر watch it

مسلسل حالة خاصة
مسلسل حالة خاصة

تصدر السؤال عن موعد عرض مسلسل حالة خاصة عبر watch it  محرك البحث جودل في الساعات الأخيرة، لا سيما بعد قصته التي جذبت شريحة كبيرة من الجمهور، ليصبح اسم الفنان الشاب طه دسوقي متصدرًا المنصات عرضت أولى حلقات المسلسل الذي يمثل أول بطولة مطلقة له منذ أيام  عبر منصة «watch it»، حيث حقق نجاحًا كبيرًا بسبب قصته الواقعية والتى ناقشت مرض التوحد.

موعد عرض مسلسل حالة خاصة وملخص الحلقتين الأولى والثانية 

بدأت منصة «watch it» الرقمية من إذاعة مسلسل حالة خاصة مكون من 10 حلقات، ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم الأربعاء في بداية مسلسل "حالة خاصة"، يعرض فلاش باك لشخصية شاب تُدعى نديم "طه دسوقي" وهو ذاهب إلى المدرسة حيث وصل متأخرًا إلى الفصل وتعرض للتعنيف من قبل المدرسة. لكنه تمكن من الإجابة على جميع الأسئلة بذكائه وسرعته، مما أدهش المدرسة.

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ3 و4 وكواليس المسلسل

بعد نجاحه.. مواعيد عرض وقصة مسلسل حالة خاصة لطه الدسوقي

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وفي فلاش باك آخر، يقدم "نديم" طلب تدريب في مكتب المحامية "أماني النجار"  ولعبت دورها الفنانة غادة عادل، التي وافقت على ذلك بسبب ذكائه بدأ "نديم" رحلته في حل القضايا مع مجموعة من المتدربين الآخرين، وتدخل "أماني النجار" مع مساعديها للحديث عن أول قضية تدريب لهما وأهمية التحدي في مواجهة القضايا الصعبة.

أهم أحداث الحلقة الثانية من مسلسل حالة خاصة عبر منصة WATCH IT 

وبدأ نديم تدريبه مع زميلته رام الله التي تلعب دورها الفنانة الشابة هاجر سراج وبلغتهم مديرة المكتب أن أول قضية هي قضية خلع لسيدة ترغب في خلع زوجها بسبب تعرضها للضرب منه. بعد الاستماع إلى شهادتها والاستفسار عن التفاصيل، تكتشفون أن زوجها يعاني من مشكلة صحية ويحاول كل منهم البحث عن حل لهذه القضية.

 في الاجتماع التالي، يظهر عز بنية مشبوهة كونه محام يستعد لفعل أي شيء من أجل مصلحته الشخصية، ويأخذ "عز" فكرة من نديم بعد محادثته مع رام الله، ويتعرض لانتقادات رام الله بسبب نقص الضمير، ويجب عليه أن يعترف بأن الفكرة كانت فكرة نديم.

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مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ3 و4 وكواليس المسلسل

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 فريق عمل مسلسل حالة خاصة 

 موعد عرض مسلسل حالة خاصة عبر watch it محور اهتمام الكثيرين حيث يشارك في المسلسل الفنان طه الدسوقي، والفنانة غادة عادل، وحسن أبوالروس، وهو من تأليف مهاب طارق ومن إخراج عبدالعزيز النجار، وحال الفنان أحمد أمين ضيفًا في أول حلقة.

 

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