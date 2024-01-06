السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

قبل عرض الحلقتين الجديدتين.. غادة عادل تكشف لـ"الدستور" تفاصيل شخصيتها في "حالة خاصة"

غادة عادل
غادة عادل

كشفت الفنانة غادة عادل، عن تفاصيل شخصيتها الجديدة ضمن أحداث مسلسل “حالة خاصة”، والذي يعرض عبر المنصة الرقمية واتش إت، كأحدث إنتاج لها في هذه الآونة، ويشاركها البطولة فيه الفنان طه دسوقي، الذي يحصل على أول بطولاته المطلقة في عالم الدراما من خلال شخصية نديم التي يجسدها ضمن أحداث العمل، وهو من تأليف مهاب طارق، ومن إخراج عبدالعزيز النجار.

وقالت الفنانة غادة عادل في تصريحات خاصة لـ"الدستور": “أنا بجسد شخصية أماني النجار وهي محامية كبيرة جدًا، وتتعرض للخيانة من زوجها الملحن، كما أنها لديه ابن من ذوي الهمم الخاصة، وهو مصاب بالتوحد أيضًا فترى مستقبله في نديم الذي يلعب دوره الفنان طه دسوقي، والذي استمتعت بالعمل معه جدًا في المسلسل، ومن هنا تتصاعد الأحداث”.

ويحظى الخط الدرامي وأحداث حلقات مسلسل حالة خاصة، اهتمام كبير من جانب الجمهور، خاصة أنه عمل فريد من نوعه حول الأطفال الذين يعانون من التوحد، ما آثار إعجاب متابعي ومحبي الدراما المصرية الاجتماعية، وجعلهم يبحثون بشكل مكثف عبر محركات البحث المختلفة بكثرة عن أحداث الحلقات الجديدة، ومواعيد العرض وهو ما ترصده "الدستور" إليكم فى السطور التالية:

إشادات واسعة بأبطال وأحداث مسلسل حالة خاصة

حقق مسلسل حالة خاصة نسبة مشاهدة عالية، وقام رواد السوشيال ميديا، بتداول مقاطع من العمل الفني، مثنين على أداء الأبطال، فى مقدمتهم طه دسوقي، غادة عادل، هاجر لسراج، وحسن أبو الروس.

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة عبر منصة watch  it

يتكون مسلسل حالة خاصة، للفنان طه دسوقي، من 10 حلقات، ويتم عرض حلقتين من المسلسل كل يوم أربعاء من كل أسبوع عبر منصة «watch it» الرقمية فى تمام الساعة 12 صباحًا، إذ عرض من أحداث المسلسل أول حلقتين ويترقب الجمهور عرض الحلقتين الثالثة والرابعة المقرر إطلاقهما يوم الأربعاء المقبل على المنصة.

إشادات واسعة بأبطال وأحداث مسلسل حالة خاصة أحداث مسلسل حالة خاصة مسلسل حالة خاصة حالة خاصة الفنانه غاده عادل غادة عادل

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