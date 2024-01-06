أول تعليق من محمد رمضان على تقبيل إحدى المعجبات له: “مقدرش أمنعها”

تعرض الفنان محمد رمضان لانتقادات كثيرة بسبب تداول روّاد السوشيال ميديا صورة له رفقة إحدى المعجبات وهي تقبله، وهو الأمر الذي رفضه الجمهور.

وكتب الفنان محمد رمضان عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات الصغيرة X، موقع تويتر سابقًا: "طلبت تتصور وماقدرش أمنعها وماكنتش أعرف إنها كويتية.. وبعدين الصورة دي من 6 سنوات في كاليفورنيا".

آخر أعمال محمد رمضان

على جانب آخر، يعتبر مسلسل جعفر العمدة هو آخر أعمال محمد رمضان، الذي نافس به في موسم دراما رمضان 2023، وحقق من خلاله نجاحًا كبيرًا، حتى قرر عمل جزء ثان منه، ولكن قرر خارج موسم دراما رمضان 2024، وضم الجزء الأول عددا كبيرا من النجوم أبرزهم هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، زينة، أحمد فهيم، وغيرهم من النجوم، والعمل من إخراج وتأليف محمد سامي.