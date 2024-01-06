السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"جامد والنجومية وأمانة يا قلبى".. رامى صبرى يطلق أحدث أغانى "النهايات أخلاق"

رامي صبري
رامي صبري

واصل النجم رامي صبري تقديم مفاجآته لجمهوره من خلال إطلاق عدد جديد من أغاني ألبومه «النهايات أخلاق» حيث أطلق قبل قليل، 3 أغانٍ جديدة من الألبوم الجديد بعد نجاحه على مدار اليومين الماضيين بـ7 أغانٍ من الألبوم الجديد.

وعلى مدار الساعات الماضية، تصدرت أغنية «بين الحيطان» من ألبوم النهايات أخلاق لرامي صبري ترند موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب عالميًا في أول ٤٨ ساعة وترند في مصر وجميع الدول العربية، كما تواجدت 3 أغنيات أخرى في صدارة الترند مصريًا وعالميًا وهي: "جت سليمة وبحكي عليكي والنهايات أخلاق".

الأغنيات الثلاث الجديدة لرامي صبري اليوم بدأت بأغنية «النجومية» من كلمات تامر حسين وألحان شادي حسن وجيتار شريف فهمي وتوزيع جلال حمداوي.

الأغنية الثانية لرامي صبري اليوم هي أغنية «أمانة يا قلبي» وهي من كلمات أحمد علي موسى وألحان رامي صبري وتوزيع مكس ماستر طارق توكل وجيتار أحمد حسين ووتريات تامر غنيم وقانون محمود عامر ومهندس صوت سادو، كما أطلق رامي صبري أغنيته الثالثة اليوم وهي أغنية «جامد» من ألحان نور عزالعرب وكلمات عليم وتوزيع مكس وماستر شندي.
 

 

كلمات ألبوم "النهايات أخلاق"


وتقول كلمات أغنية «جامد»: عيني منزلتش من عليها.. إزاي مخدتش يعني بالها..  يخرب بيت كده هموت عليها وقصدها بدوب.. عيني منزلتش من عينها.. إزاي مخدتش يعني بالها.. يا جماعة خدوا بالكو عنيها كانت عاملة قلوب.. ويخرب بيت جمالها لولا مسكوني صحابي.. كنت روحت قولتلها وكنت هعك جامد جامد.. عامل فيها فاهم وكنت بقول على نفسي جامد.. عدت ثبتتني وهم تحفة متتوصفشي
ضحكة منها دي سوحتني بتنقط شقاوة.. بالذات لما تكون قصادي بتأخر رجل بهداوة لا مش ممكن يبقى عادي.. شكلها ماشية آخر حلاوة.

وتقول كلمات أغنية «النجومية»: أنا من شوية من شوية قلبى دق.. بس بصراحة قلبى أيوه عنده حق..فى نجومية..نجومية.. فيه طريقة م اللي هي.. لما شفت الضحكة ديا قلت لأ.. أنا مش ح أسيبه فين حالاقي زيه تانى.. دى ملفِفَاني عيونه لف مدوخاني.. يا نا يا هى.. الليلة دي يا نا يا هي.. يا نا م اللى عامله فيا  والله مقدرش لأ.. النجومية النجومية ليها ناسها.. النجومية يا حبيبى إنت أساسها.. أثرت فيا بكلمة واحدة وابتسامة.. راح قلبى بالسلامة.. وماليش كلام عليه.. النجومية النجومية ليها ناسها.. النجومية يا حبيبى إنت أساسها.

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