ماذا قال طارق الجناينى عن "الحريفة" وعلاقته بأفلام هوليوود؟

حظى فيلم "الحريفة" بطولة كل من نور النبوي، أحمد غزي، نور إيهاب وأحمد حسام ميدو وكزبرة وخالد الذهبي وبيومي فؤاد، ومن تأليف إياد صالح وإخراج رءوف عبدالسيد، بإعجاب الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتصدر الفيلم موقع البحث الأكثر شهرة جوجل، خاصًة أن الفيلم بطولة شبابية، وهو الأمر الذي حمس منتجه طارق الجنايني في بداية الأمر.

وتحدث المنتج طارق الجنايني عن فكرة فيلم "الحريفة" في بدايته بأنه شعر بالأفلام الأجنبية القديمة "التسعينية" الخاصة بهوليوود، متابعًا: "كان نفسي يكون فيه فيلم بتيمة عدد من الأفلام من بينهم فيلم Rudy، وعلى الرغم من أنها أفلام قديمة إلا أنها بتعجب ولادي وأنا كمان، والفكرة حسيتها لايقة على أنها هتعيش وتلاقي إعجاب كبير من الجمهور".

فيلم "الحريفة"

تدور أحداث فيلم "الحريفة" حول ماجد لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم إلى فريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعًا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة.

الفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج رءوف السيد، وإنتاج شركتى "سينرجى فيلمز" و"تى فيجن"، ويشارك فى بطولته مجموعة من الشباب، إلى جانب نور النبوى، وهم: أحمد غزى، ومطرب المهرجانات "كزبرة"، ونور إيهاب، وخالد الذهبى، وعبدالرحمن محمد، وسليم الترك، مع ظهور خاص للفنانين بيومى فؤاد وشريف الدسوقى، ومشاركة تمثيلية أولى لنجم كرة القدم السابق، أحمد حسام "ميدو".