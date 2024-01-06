ماذا قال "عنبة" عن أول بطولة سينمائية له فى "عصابة عظيمة"؟

أعرب مطرب المهرجانات عنبة، عن سعادته بخوضه للمرة الأولى البطولة السينمائية من خلال ظهوره في فيلم "عصابة عظيمة"، بطولة الفنانة إسعاد يونس، وفرح الزاهد، ورنا رئيس، والفنان الكبير محمد محمود وعدد كبير من نجوم الفن، ومن إخراج وائل إحسان، وتأليف هاجر الإبياري.

وقال عنبة في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "شرف كبير ليّا إني أظهر في أول بطولة سينمائية ليّا مع العظيمة إسعاد يونس، وقبلها في عالم الدراما يسرا، وأنا بحب التمثيل على الرغم من كل الإرهاق اللي بمر بيه"، مضيفًا: "أتمني أن أصبح مثل الزعيم عادل إمام في تاريخه الفني".

الفيلم تدور أحداثه في إطار من كوميديا الموقف، وظهرت الفنانة إسعاد يونس في البرومو الخاص بالفيلم بشخصية كفيفة بعد تعرضها لحادث، ويتسبب نجلها، والذي يجسده الفنان كريم عفيفي في سرقتها والنصب عليها والحجز على منزلها، فقررت استخدام القوة وتشكيل عصابة لاستعادة حقها، ولفت مطرب المهرجانات "عنبة" الأنظار بعد ظهوره خلال الأحداث وتقديمه لبعض الأغاني.

أبطال فيلم "عصابة عظيمة"

"عصابة عظيمة" بطولة كل من إسعاد يونس، ومحمد محمود، وكريم عفيفي، ومحمد ثروت، وهو من تأليف هاجر الإبياري، وإخراج وائل إحسان.