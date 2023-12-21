صبا مبارك وأحمد مالك وناردين فرج في حفل ختام مهرجان الجونة

شارك كل من الفنانة صبا مبارك، والفنان أحمد مالك، وناردين فرج في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة من هذا العام 2024، والذي تم تأجيله أكثر من مرة، ليقام وتكون الدورة استثنائية.

وصل عدد من نجوم ونجمات الفن من بينهم: "الفنانة أسماء جلال، والفنان أحمد مجدي، والمخرج انتشال التميمي، والفنانة والإعلامية ناردين فرج، والفنان أحمد مالك، والمنتج محمد حفظي، وعدد كبير من نجوم الفن.

وأعلن مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته السادسة هذا العام، استمرار عروض أفلامه بسينما زاوية حتى يوم 23 ديسمبر الجاري، وذلك بعد ختام هذه الدورة المقرر أن يكون اليوم الخميس.

مهرجان الجونة السينمائي الدورة السادسة

وخلال الدقائق الماضية شهدت ساحة الاحتفال تواجد مجموعة كبيرة من الضيوف وساد اللون الأسود ملابس الحضور، كما تواجد الوشاح الفلسطيني على عدد من المدعوين تضامنًا مع القضية الفلسطينية ضد الاعتداءات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي.

أنهت إدارة مهرجان الجونة السينمائي كل الاستعدادات لإقامة حفل الختام للدورة السادسة من المهرجان بعد أسبوع من الفعاليات والمختلفة والعروض السينمائية لكافة البرامج والمسابقات المختلفة.

يقام حفل الختام بمنطقة المؤتمرات بالبلازا بحضور جماهيري وفني كبير ومن المقرر الإعلان عن كل الجوائز للأفلام الفائزة في المسابقات والبرامج المختلفة.