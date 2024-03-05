نائب ينتقد جامعة العريش بعد وفاة الطالبة نيرة صلاح.. ويطالب بالتوعية ضد الابتزاز

أعرب النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن استيائه من موقف جامعة العريش ووزارة التعليم العالي تجاه وفاة الطالبة نيرة صلاح، التي تعرضت للابتزاز الإلكتروني وانتحرت بسببه.

وقال بدوي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "في المساء مع قصواء"، الذي يبث على قناة سي بي سي، إن الجامعة والوزارة لم يقوما بأي تحرك لمواساة أسرة الطالبة أو للتحقيق في الواقعة، مشيرا إلى أنه لا يوجد شيء اسمه "جبر خواطر" في تعاملهما.

وأضاف بدوي أنه سيقدم طلب إحاطة لمحاسبة الجامعة على تصرفها الغريب، وأنه سيطالب وزارة التعليم العالي بإصدار بيان رسمي لتوعية الطلاب بخطورة الابتزاز الإلكتروني والتعامل معه، وعقد ندوات دورية للتثقيف في هذا الشأن.

وأشار إلى أنه تم تحديد هوية الحسابات التي قامت بحملة ممنهجة ضد الطالبة نيرة صلاح على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن معظمها مستعارة وتابعة لشبكات إجرامية، وأنه سيتم تقديمها للنيابة العامة للتحقيق معها.