الثلاثاء 05 مارس 2024
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متحدث "الرئاسة": معبر رفح مفتوح 24 ساعة.. لم ولن يغلق (فيديو)

المستشار أحمد فهمي
المستشار أحمد فهمي

قال المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن إفريقيا في قلب الاهتمام المصري، والسودان بالنسبة لنا لا يختلف عن مصر، مستطردًا: "نحن أشقاء أفعال وليس أقوالًا مع الدول الإفريقية".

وأكد فهمي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج في المساء مع قصواء، المذاع عبر شاشة سي بي سي، أن معبر رفح مفتوح 24 ساعة ولم ولن يغلق، ومصر قدمت أكبر قدر من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.

وأضاف متحدث "الرئاسة" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو أول من تحدث عن الرفض القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين قبل أن يلتفت العالم لذلك، مشيرًا إلى التغير الذي حدث في خطاب الدول الأوروبية والغربية بشأن التهجير القسري للشعب الفلسطيني.

واستكمل: الأوضاع في المنطقة صعبة للغاية، ومصر تواصل جهودها من أجل الوصول إلى وقف إطلاق النار في غزة، واستمرار إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية قصواء الخلالي في المساء مع قصواء السودان

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