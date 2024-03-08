الجمعة 08 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

موعد صلاة الجمعة اليوم 8- 3- 2024 بالقاهرة والمحافظات

صلاة الجمعة
صلاة الجمعة

يحرص المسلمون من جميع المحافظات المختلفة على معرفة موعد صلاة الجمعة اليوم 8- 3- 2024 بالقاهرة والمحافظات عبر جوجل، حرصا منهم على الانتظام في أداء الصلوات الخمسة في مواعيدها المحددة، والتأهب للذهاب للمسجد لتأدية صلاة الجمعة.

موعد صلاة الجمعة اليوم 8- 3- 2024 بالقاهرة والمحافظات

وتنشر “الدستور” في هذه السطور القادمة موعد صلاة الجمعة اليوم بالقاهرة والمحافظات وكافة الصلوات الخمسة.

موعد صلاة الجمعة اليوم بالقاهرة والمحافظات

موعد أذان الجمعة اليوم وفقًا للتوقيت المحلي في مدينتي القاهرة والإسكندرية وكذلك، مواعيد الصلاة، لعدد من المدن ومحافظات الجمهورية

موعد أذان الجمعة اليوم بالقاهرة

  • الجمعة: 12:06

موعد أذان الجمعة اليوم بالإسكندرية

  • صلاة الجمعة: 12:11

موعد أذان الجمعة اليوم بأسوان

  • الجمعة: 11:59

موعد أذان الجمعة اليوم بالاسكندرية

  • صلاة الجمعة 12:02 م

موعد أذان الجمعة اليوم بشرم الشيخ

  • وقت صلاة الجمعة  11:54

مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 8- 3- 2024

مواعيد الصلاة اليوم الجمعة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:47  ص

موعد صلاة الظهر 12:06 ص

موعد صلاة العصر 28: 3

موعد صلاة المغرب 6:00 م

موعد صلاة العشاء  7:16 

مواعيد الصلاة في محافظة الإسكندرية اليوم الجمعة 8 مارس 2024

وقت صلاة الفجر 4:51 ص

موعد صلاة الظهر 12:11

موعد صلاة العصر 3:32

موعد صلاة المغرب 6:03 م

موعد صلاة العشاء 7:21 م. 

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية اليوم الجمعة

وقت صلاة الفجر 4:43

موعد صلاة الظهر 12:02 م

موعد  صلاة العصر 3:24 م 

موعد صلاة المغرب 5:56 م

موعد صلاة العشاء 7:12  م.         

مواعيد الصلاة في شرم الشيخ اليوم الجمعة

وقت صلاة الفجر 4:36

وقت صلاة الظهر 11:54 

موعد صلاة  العصر 3:16 م

وقت صلاة المغرب 5:49 م

وقت صلاة العشاء 7:03 م.   

 اقرأ أيضا:

مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 8-3-2024 فى محافظات مصر

عدد الأيام المتبقية على شهر رمضان 2024 وأبرز الأدعية المستجابة

دعاء الصباح اليوم الجمعة 8-3-2024

مواعيد الصلاة فى محافظة أسوان 

وقت صلاة الفجر 4:43  ص

موعد صلاة الظهر 12:00 ص

موعد صلاة العصر 23: 3

موعد صلاة المغرب 5:56 م

موعد صلاة العشاء 7:09

موعد صلاة الجمعة اليوم بالقاهرة صلاة الجمعة اليوم بالقاهرة والمحافظات موعد صلاة الجمعة اليوم صلاة الجمعة اليوم موعد صلاة الجمعة اليوم 8- 3- 2024 صلاة الجمعة اليوم 8- 3- 2024 صلاة الجمعة

مواد متعلقة

موعد صلاة المغرب في رمضان 2024.. وأدعية استقبال الشهر الكريم

كنيسة دمنهور تصلي صلاة اليوم الثالث لرحيل الفنان جميل برسوم

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الجمعة 8-3-2024

عاجل| ارتفاع عدد ضحايا غارة الاحتلال على منزل برفح إلى 6 شهداء

اختفى بعد تواصله مع مجهول يزعم إدارة شركات أمير كويتي.. سيدة بالقليوبية تناشد "الداخلية" بالبحث عن ابنها

سقوط أباطرة تزوير مستندات الحكومة في فخ الأمن بالدقهلية

عاجل.. تقرير: مليارات الدولارات الخليجية تتجه إلى مصر مع احتدام الحرب بالمنطقة

ضبط عصابة ارتكبت 7 جرائم سرقة في المرج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

صلاح الأخلاق ورِفعَة المجتمع

د. محمد عفيفي

الإمام محمد عبده

وائل لطفي

انتخابات الناشرين المصريين

ماجد حبته

ستينية مصر وكينيا

حسين دعسة

حماس ترد على مقترح وقف إطلاق النار.. والرد يثير زوبعة

أسماء محفوظ

ماذا قلت لأعضاء الاتحاد الأوروبى؟

وائل لطفي

خطوة للأمام

محمد العسيري

أيام فى محطة مصر

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال الإسرائيلى يواصل مجازر الإبادة الجماعية بغزة لليوم 154 على التوالى

"الدولية للاجئين" تصدر توصيات عاجلة لإنقاذ غزة من العدوان الإسرائيلى

"الدولية للاجئين": إسرائيل تعرقل المساعدات المقدمة لغزة عمدًا