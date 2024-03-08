يحرص المسلمون من جميع المحافظات المختلفة على معرفة موعد صلاة الجمعة اليوم 8- 3- 2024 بالقاهرة والمحافظات عبر جوجل، حرصا منهم على الانتظام في أداء الصلوات الخمسة في مواعيدها المحددة، والتأهب للذهاب للمسجد لتأدية صلاة الجمعة.

موعد صلاة الجمعة اليوم 8- 3- 2024 بالقاهرة والمحافظات

وتنشر “الدستور” في هذه السطور القادمة موعد صلاة الجمعة اليوم بالقاهرة والمحافظات وكافة الصلوات الخمسة.

موعد صلاة الجمعة اليوم بالقاهرة والمحافظات

موعد أذان الجمعة اليوم وفقًا للتوقيت المحلي في مدينتي القاهرة والإسكندرية وكذلك، مواعيد الصلاة، لعدد من المدن ومحافظات الجمهورية

موعد أذان الجمعة اليوم بالقاهرة

الجمعة: 12:06

موعد أذان الجمعة اليوم بالإسكندرية

صلاة الجمعة: 12:11

موعد أذان الجمعة اليوم بأسوان

الجمعة: 11:59

موعد أذان الجمعة اليوم بالاسكندرية

صلاة الجمعة 12:02 م

موعد أذان الجمعة اليوم بشرم الشيخ

وقت صلاة الجمعة 11:54

مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 8- 3- 2024

مواعيد الصلاة اليوم الجمعة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:47 ص

موعد صلاة الظهر 12:06 ص

موعد صلاة العصر 28: 3

موعد صلاة المغرب 6:00 م

موعد صلاة العشاء 7:16

مواعيد الصلاة في محافظة الإسكندرية اليوم الجمعة 8 مارس 2024

وقت صلاة الفجر 4:51 ص

موعد صلاة الظهر 12:11

موعد صلاة العصر 3:32

موعد صلاة المغرب 6:03 م

موعد صلاة العشاء 7:21 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية اليوم الجمعة

وقت صلاة الفجر 4:43

موعد صلاة الظهر 12:02 م

موعد صلاة العصر 3:24 م

موعد صلاة المغرب 5:56 م

موعد صلاة العشاء 7:12 م.

مواعيد الصلاة في شرم الشيخ اليوم الجمعة

وقت صلاة الفجر 4:36

وقت صلاة الظهر 11:54

موعد صلاة العصر 3:16 م

وقت صلاة المغرب 5:49 م

وقت صلاة العشاء 7:03 م.

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