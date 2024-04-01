مع حلول شهر رمضان المعظم، يكثر البحث عن أحكام زكاة الفطر، وشروطها، ومقدارها، ووقت إخراجها. فزكاة الفطر ركن من أركان الإسلام، وهي واجبة على كل مسلم ومسلمة، صغيرًا وكبيرًا، حرًا وعبدًا.

وينصح بإخراج زكاة الفطر قبل صلاة عيد الفطر، لكي يتمكن الفقراء والمحتاجون من الاستفادة منها قبل حلول العيد.

مع حلول شهر رمضان المعظم، يكثر الحديث عن زكاة الفطر، وهي ركن من أركان الإسلام، واجبة على كل مسلم ومسلمة.

ميعاد إخراج زكاة الفطر 2024

يختلف الفقهاء في تحديد وقت وجوب زكاة الفطر 2024 :

الحنفية: يرون وجوبها بدخول فجر يوم العيد.

الشافعية والحنابلة: يرون وجوبها بغروب شمس آخر يوم من رمضان.

المالكية والحنابلة: يجيزون إخراجها قبل وقتها بيومين.

ولكن يجمع الفقهاء على أفضلية تعجيل إخراج زكاة الفطر، لما ورد في الأحاديث النبوية الشريفة من فضل تعجيلها.

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أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر

من أول يوم في رمضان إلى قبل صلاة عيد الفطر.

يُمكن إخراج زكاة الفطر نقدًا أو طعامًا.

يُمكن إخراجها عن النفس وعن العائلة.

يُمكن إخراجها عن طريق الجهات الخيرية الموثوقة.

ما هي زكاة الفطر؟

هي صدقة واجبة على كل مسلم ومسلمة، تُخرج عن النفس وعن كل من تجب عليه نفقته، وذلك قبل صلاة عيد الفطر.

زكاة الفطر واجبة على كل مسلم ومسلمة، ذكرًا وأنثى، صغيرًا وكبيرًا، حرًا وعبدًا، عاقلًا ومجنونًا، غنيًا وفقيرًا.

مقدار زكاة الفطر صاع من قوت البلد، من الأرز أو القمح أو الشعير أو التمر أو الزبيب.

يُفضل إخراج زكاة الفطر قبل صلاة عيد الفطر، ويجوز إخراجها قبل ذلك.

ما هي فوائد زكاة الفطر؟

لزكاة الفطر فوائد كثيرة، منها:

تطهير الصائم من اللغو والرفث.

إطعام الفقراء والمحتاجين.

تعزيز التكافل الاجتماعي بين المسلمين.

نشر السعادة والبهجة في يوم العيد.



كيف يتم إخراج زكاة الفطر؟

يمكن إخراج زكاة الفطر عن طريق:

إعطائها للفقراء والمحتاجين مباشرة.

تسليمها إلى الجهات الخيرية الموثوقة.

دفعها نقدًا عبر البنوك أو المؤسسات المالية.



