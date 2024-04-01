موعد عيد الفطر 2024.. ورسائل تهنئة بمناسبة العيد الصغير

يطل علينا عيد الفطر 2024 حاملًا معه نسائم الفرح والبهجة ونفحات الرحمة والمغفرة بعد شهر كريم حافل بالعبادة والخير.

يعد عيد الفطر 2024 مناسبة عظيمة للمسلمين في جميع أنحاء العالم حيث يجتمعون مع عائلاتهم وأصدقائهم ويتبادلون التهاني والتبريكات ويشاركون في مختلف الفعاليات والأنشطة الترفيهية.

يمثل عيد الفطر رمزًا للفرح والأمل وفرصة للتواصل والتقارب بين الناس ونشر روح المحبة والتسامح.

يُعد عيد الفطر من أهم الأعياد الدينية للمسلمين في جميع أنحاء العالم، حيث يمثل فرصة للتواصل مع العائلة والأصدقاء والاستمتاع بالأنشطة الترفيهية.

موعد عيد الفطر 2024

يوافق موعد عيد الفطر فلكيًا: 10 أبريل 2024 (الأربعاء)، حيث تأتي وقفة العيد الصغير آخر يوم في رمضان 2024 والتي توافق الثلاثاء 9 أبريل.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن موعد عيد الفطر من قبل دار الإفتاء المصرية بعد تحري هلال شهر شوال في 29 رمضان الموافق 8 أبريل 2024.

عدد أيام إجازة العيد الصغير 2024

من المتوقع أن تكون عدد أيام إجازة عيد الفطر 2024 في القطاع الحكومي: 5 أيام (من 9 إلى 13 أبريل)

من المتوقع أن تكون عدد أيام إجازة عيد الفطر 2024 في القطاع الخاص: 4 أيام (من 10 إلى 13 أبريل)

رسائل تهنئة بمناسبة عيد الفطر 2024

1. عيد فطر مبارك، كل عام وأنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

2. نسأل الله أن يعيد علينا وعليكم عيد الفطر باليمن والبركات، وأن يجعله عيدًا للفرح والسعادة.

3. كل عام وأنتم بخير وعيدكم مبارك، جعله الله عيدًا للصفح والغفران، وعيدًا للخير والمحبة.

4. عيد فطر سعيد، أسأل الله أن يملأ قلوبكم بالفرح والسعادة، وأن يحقق لكم كل ما تتمنون.

5. كل عام وأنتم بخير وعيدكم مبارك، عيدكم فرحةٌ تزهرُ في قلوبِنا، ومحبةٌ تُضيءُ دروبَنا.

6. عيد فطر مبارك، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعله عيدًا للخير والعطاء.

7. كل عام وأنتم بخير وعيدكم مبارك، عيدكم فرحةٌ تُزهرُ في قلوبِ المسلمين، ونفحاتُ رحمةٍ تُغمرُ أرواحَنا.

8. عيد فطر سعيد، أسأل الله أن يملأ قلوبكم بالفرح والسعادة، وأن يحقق لكم كل ما تتمنون في هذا العيد المبارك.

9. كل عام وأنتم بخير وعيدكم مبارك، عيدكم فرحةٌ للأطفال، وأملٌ للكبار، ومحبةٌ تُغمرُ الجميع.

10. عيد فطر مبارك، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعله عيدًا للخير والعطاء، وأن يجمعنا على خيرٍ في الدنيا والآخرة.

11. عيد فطر سعيد، كل عام وأنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وعاد عليكم باليمن والبركات.

12. كل عام وأنتم بخير وعيدكم مبارك، عيدكم فرحةٌ تُزهرُ في قلوبِنا، ومحبةٌ تُضيءُ دروبَنا، ونفحاتُ رحمةٍ تُغمرُ أرواحَنا.

13. عيد فطر سعيد، أسأل الله أن يملأ قلوبكم بالفرح والسعادة، وأن يحقق لكم كل ما تتمنون في هذا العيد المبارك.

14. كل عام وأنتم بخير وعيدكم مبارك، عيدكم فرحةٌ للأطفال، وأملٌ للكبار، ومحبةٌ تُغمرُ الجميع.

15. عيد فطر مبارك، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعله عيدًا للخير والعطاء، وأن يجمعنا على خيرٍ في الدنيا والآخرة.

16. عيد فطر سعيد، كل عام وأنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وعاد عليكم باليمن والبركات.

17. كل عام وأنتم بخير وعيدكم مبارك، عيدكم فرحةٌ تُزهرُ في قلوبِنا، ومحبةٌ تُضيءُ دروبَنا، ونفحاتُ رحمةٍ تُغمرُ أرواحَنا.

18. عيد فطر سعيد، أسأل الله أن يملأ قلوبكم بالفرح والسعادة، وأن يحقق لكم كل ما تتمنون في هذا العيد المبارك.

19. كل عام وأنتم بخير وعيدكم مبارك، عيدكم فرحةٌ للأطفال، وأملٌ للكبار، ومحبةٌ تُغمرُ الجميع.

20. عيد فطر مبارك، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعله عيدًا للخير والعطاء، وأن يجمعنا على خيرٍ في الدنيا والآخرة.