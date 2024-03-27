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الدين لله

فرض على كل مسلم.. آخر موعد لإخراج زكاة الفطر 2024

زكاة الفطر 2024
زكاة الفطر 2024

موعد إخراج زكاة الفطر 2024 في مصر وقيمتها، من أكثر الموضوعات بحثًا عبر محرك البحث جوجل، إذ تقترب نهاية شهر رمضان المبارك، ومعها يحين وقت إخراج زكاة الفطر لعام 2024 في مصر، وهو واحد من أهم الفرائض الإسلامية التي تأتي لتعزز روح التضامن والإحسان بين أفراد المجتمع. 

أخر موعد لإخراج زكاة الفطر 2024 

وأفضل وقت لإخراج زكاة الفطر 2024 ، تؤكد الفتوى على أن الوقت المثالي لتقديمها يكون قبل صلاة العيد. وإذا ما امتدّت الفرصة إلى مغرب يوم العيد، يُنصح بالإسراع في تقديمها، حيث يُحظر تأخيرها عن ذلك الوقت، وعلى الفور يصبح واجبًا تأديتها، وهذا يتوافق مع مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة.

 

قيمة زكاة الفطر 2024

 

أعلن د. شوقي علام، مفتي الجمهورية، قيمة زكاة الفطر 2024 في شهر رمضان بقيمة 35 جنيهًا كحد أدنى، وتشجع الفتوى على إمكانية إخراج زكاة الفطر منذ بداية شهر رمضان وحتى قبيل صلاة عيد الفطر، وتحث المسلمين على التسريع في دفع زكاتهم وتوجيهها للفقراء والمحتاجين، خاصةً في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها الأمة الإسلامية والبشرية جمعاء في شهر رمضان.

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أهمية زكاة الفطر للفرد والمجتمع

تعتبر زكاة الفطر فرصة لتقديم المساعدة والدعم للفقراء والمحتاجين في المجتمع، وتوفير فرصة لهم للاحتفال بعيد الفطر المبارك بمزيد من الكرامة والفرحة. وتُعَدُّ هذه الفريضة الدينية من أبرز المظاهر الإنسانية التي تجسد روح التكافل والتضامن بين أفراد المجتمع المسلم.

 

لمن تستحق زكاة الفطر 2024؟

زكاة الفطر تخرج لفئة محددة من المحتاجين والمساكين في المجتمع، وهم:

1. الفقراء: أولئك الذين لا يملكون ما يكفيهم لتلبية احتياجاتهم الأساسية وحياة كريمة.

2. المساكين: الأفراد الذين يعانون من ضيق الحال والفقر الشديد، ويعجزون عن تلبية احتياجاتهم الأساسية.

3. ابن السبيل.

4. الغارمين: الأشخاص الذين عليهم ديون لا يستطيعون سدادها، ويعتبرون محتاجين في زمن إخراج الزكاة.

تختلف طرق إخراج زكاة الفطر من بلد لآخر، وغالبًا ما تُجمع وتُوزَع من خلال المساجد أو الجمعيات الخيرية المعتمدة في البلدان الإسلامية. يجب على المسلمين إخراج زكاة الفطر قبل صلاة عيد الفطر بيومين على الأقل لتأكيد استقامة العمل والتأكد من وصول الزكاة إلى مستحقيها في الوقت المناسب.
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