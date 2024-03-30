شريف مدكور يكشف عن تأثير "اليوجا" فى تعزيز خشوعه أثناء الصلاة (فيديو)

قال الإعلامي شريف مدكور، إنّ ممارسة اليوجا قبل أعوام كانت لهدف واحد: تعلم الخشوع في الصلاة، مشيرًا إلى أن ممارسة اليوجا تعظّم شعيرة الصلاة، التي يعتبرها ركنًا أساسيًا لأي مسلم في دينه، ولهذا السبب، حرص على أداء الصلاة بخشوع تام.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "ع المسرح"، مع الإعلامية منى عبدالوهاب، على قناة "الحياة"، أنَّ اليوجا علمته كيفية الاستعداد جسديًا ونفسيًا لإقامة الصلاة منذ مرحلة الوضوء حتى الصلاة نفسها.

برنامج "ع المسرح"

تجدر الإشارة إلى أن برنامج "ع المسرح" تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، ويُذاع يوميًا في شهر رمضان على ثلاث قنوات: قناة الحياة، الفضائية المصرية، وCBC، وقد استضاف البرنامج هذا العام عددًا من النجوم، من بينهم حلا شيحة ودينا الراقصة والمعلق الرياضي مدحت شلبي وآخرون.