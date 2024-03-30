هل يجب إدراج التصوف في المناهج الدراسية؟.. أحمد عمر هاشم يجيب (فيديو)

أكد الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أهمية تعليم الأطفال التصوف ودمجه في المناهج الدراسية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة الأساسية ستساعد في إنقاذ المجتمع المصري من التطرف والحفاظ على الوسطية.

وأشار هاشم خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، خلال تقديمها برنامج "مملكة الدراويش" الذي يُذاع على قناة "الحياة" خلال شهر رمضان، إلى أن الثورة التكنولوجية الحالية تتطلب تطوير نهضة صوفية حضارية، تمكن العالم من التقدم بتوازن وتأخذ الوسطية طريق الله الحقيقي.

وأكد أن الكتاب والسنة هما الطريقان الأقربان إلى الله سبحانه وتعالى، وأن أي طريقة صوفية تستند إلى الكتاب والسنة تستحق الترحيب والاحترام.

وفيما يتعلق بالهجمات على الصوفية واتهامهم بالكفر، أشار هاشم إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال، وإلا رجعت عليه".

واختتم هاشم حديثه بالإشارة إلى أن أسرار مدح سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تحمل أنوارًا عظيمة وبركاتٍ لا تعد ولا تحصى.