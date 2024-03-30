هل نحتاج إلى شيوخ التصوف في حياتنا؟.. أحمد عمر هاشم يكشف (فيديو)

أثنى الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، على دور الشيوخ في توجيه الناس وتحفيزهم، مشيرًا إلى أنهم يمتلكون تجارب متنوعة تجمع بين الروحانيات والاكتشافات المادية.

أكد الدكتور هاشم خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، خلال تقديمها برنامج "مملكة الدراويش" الذي يُذاع على قناة "الحياة" خلال شهر رمضان، أن الشيوخ ليسوا مجرد مرشدين، بل هم أشخاص يمتلكون تجارب قيّمة، وأشار إلى أن هناك تجارب مادية ملموسة في مجال الاختراعات والاكتشافات، وفي الوقت نفسه، هناك تجارب روحانية يدركها هؤلاء الشيوخ.

وتابع مؤكدا أن الحاجة إلى شيوخ التصوف في حياتنا، لا تختلف عن الحاجة إلى كل من يقوم بالتدريب والإرشاد من خلال خبراته الخاصة من التجارب الروحانية.