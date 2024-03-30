السبت 30 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"مكنتش مدّياها خوانة".. ريم البارودى: ريهام سعيد لم تتنازل عن القضية التى رفعتها ضدى

ريم البارودي
ريم البارودي

قالت الفنانة ريم البارودي، إنّ الإعلامية ريهام سعيد لم تتنازل عن القضية التي رفعتها ضدها رغم إعلانها الصلح وظهورها معها في برنامج "صبايا الخير". 

وأضافت "البارودي" في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "العرافة"، على قناتي المحور والنهار: "المحامي بتاعي قالي خليها تروح تتنازل، كلمتها، قالت لي مش عاملة توكيل تنازل للمحامي، ومرة تقولي أصلي هروح بكرة، ومكنتش مدياها خوانة وصورت معاها".

وتابعت الفنانة: "القضية أصبحت في صالحي بعد أن كنت متهمة، وتم الحكم بحبس متهم بتهمة انتهاك خصوصيتي، والحبس لمدة عام.. يا رب يتمسك في لجنة بكرة أو شرطة السياحة تاخده". 

وواصلت: "لم أرفع أي قضية ضدها، أما هي، فقد رفعت ضدي محضر إزعاج وترتب عليه غرامة 20 ألف جنيه، وبعدها طالبت بتعويض بمليون جنيه وحصلت على حكم بـ100 ألف جنيه، وبعد كده القضية رجعت للمرافعة تاني والحمد لله مدفعتش الـ100 ألف جنيه"".

ريم البارودي النهار برنامج العرافة بسمة وهبة

مواد متعلقة

هل يجب إدراج التصوف في المناهج الدراسية؟.. أحمد عمر هاشم يجيب (فيديو)

أحمد عمر هاشم: تفسير الشيخ الشعراوى للقرآن الكريم يجذب العالم (فيديو)

شوقي علام يشرح درسا نبويا في التواضع والعفو من فتح مكة (فيديو)

المفتى: دين الإسلام يحث على القيم الإنسانية الراقية والعفو (فيديو)

علماء المذاهب الأربعة: ماذا كشف الدكتور أحمد عمر هاشم عن تصوفهم؟ (فيديو)

هل نحتاج إلى شيوخ التصوف في حياتنا؟.. أحمد عمر هاشم يكشف (فيديو)

آل بيت رسول الله يثري تاريخ مصر.. أحمد عمر هاشم يشرح (فيديو)

أحمد عمر هاشم: برنامج "مملكة الدراويش" يجدد فكر التصوف (فيديو)

الأكثر قراءة

براءة الفنانة نسرين طافش من تهمة البلاغ الكاذب

هل تستمر الحكومة؟.. ملامح وسيناريوهات ما بعد أداء الرئيس السيسى اليمين الدستورية

مليارات الدولارات فى الطريق.. مكاسب مصر من موافقة صندوق النقد على زيادة التمويل

شكرى: مصر وفرنسا والأردن تحذر من تنفيذ إسرائيل عملية عسكرية فى رفح الفلسطينية

عاجل.. مصدر أمنى: استئناف مفاوضات الهدنة بين إسرائيل وحماس بالقاهرة غدًا

‎"الباجوري" يكشف سبب طلاقه من ياسمين رئيس..ويعلق على أعمال محمد سامي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

بايدن يواسى عرب أمريكا!

وائل لطفي

"موسى" يكشف أهمية "يحيى وكنوز" و"مليحة "

هند البنا

هل كان حسن الصباح مريضًا عقليًا؟.. التحليل النفسى لزعيم الحشاشين

مدحت بشاى

فى شهر المرأة.. المرأة المبدعة.. ومن يبدعون من أجلها

علي سعدة

رمضانيات

د.أحمد الخميسى

وجوه فى الريح

أحمد أبوالمحاسن

أنا معلم

د. منى حلمى

أكتب بلا أمل

صور

تحفة معمارية.. افتتاح مسجد السيدة زينب

حفل تكريم الأم المثالية

اليوم السابع يهزم City Club في دورة المتحدة الرمضانية

محطة تل أبيب

المزيد

خارجية فلسطين: مطالبة نتنياهو بوقف قتل المدنيين وتزويده بالأسلحة تناقض أخلاقى

في ذكرى يوم الأرض.. اللجنة الفلسطينية للمقاطعة تطالب بوقف الإبادة الجماعية

حليف إسرائيل المخلص فى موقف محرج.. هل تغير ألمانيا سياستها بشأن غزة؟