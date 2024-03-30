شوقي علام يشرح درسا نبويا في التواضع والعفو من فتح مكة (فيديو)

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إنه من صفات النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه كان يسبق حلمه غضبه، ولا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلما، وواصل، قائلا: "لقد لاقى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في دعوته المشاق الكبيرة وخاصة في سنوات البعثة الأولى، ومع ذلك، حين مكنه الله سبحانه وتعالى من فتح مكة، قام على باب الكعبة وقال: يا معشر قريش ما ترون أني فاعل فيكم. قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم طرقاء".

وأضاف "علام" خلال تقديمه حلقة برنامجه الرمضاني "حديث المفتي"، المذاع عبر قناة "الحياة": "لو أن غيره مكانه لأبادهم ومثل بهم كما يحدثنا التاريخ، لكنه صلى الله عليه وسلم هو الأسوة والقدوة الحسنة لمثل هذه الأخلاق العالية، لقد كان خلق العفو ملازما لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم طوال حياته، وحين وقف بعرفات في خطبة الوداع، أوصى أمته بالعفو: "ألَا وإنَّ كلَّ دمٍ كان في الجاهليَّةٍ موضوعٌ، وأوَّلُ دَمٍ أضَعُ من دَمِ الجاهليَّةِ دَمُ الحارثِ بنِ عبدِ المُطَّلبِ".