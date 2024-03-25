شوقى علام يؤكد أهمية الزكاة والعمل الخيرى فى "حديث المفتى" (فيديو)

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، على أهمية التكافل الاجتماعي في الإسلام، مشيرًا إلى أن النصوص الدينية تحث على التعاون والتراحم بين المسلمين، وشدد على أن الإسلام ينبذ الأنانية والجشع الذي يؤدي إلى الطمع والحرص المفرط على الدنيا.

وأوضح "علام"، خلال تقديمه حلقة برنامجه الرمضاني "حديث المفتي"، المذاع عبر قناة "الحياة"، أن الله عز وجل فرض الزكاة كفريضة إسلامية لدعم المحتاجين وتزكية النفوس من الأمور التي تدنسها، مثل البخل والشح، وأشار إلى أن العطاء في سبيل الله يعد من أسمى أشكال البذل، مستشهدًا بقوله تعالى: "ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون".

وأكد المفتي على أن العمل التطوعي والخيري يعتبر من أرقى صور العطاء، حيث يسعى الإنسان من خلاله لنيل رضا الله والثواب، مستثمرًا ماله ووقته وصحته فيما يعود عليه بالخير في الدنيا والآخرة.