السبت 30 مارس 2024
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آل بيت رسول الله يثري تاريخ مصر.. أحمد عمر هاشم يشرح (فيديو)

أحمد عمر هاشم
أحمد عمر هاشم

أكد الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أهمية آل بيت رسول الله في تاريخ مصر.

وأشار الدكتور “هاشم” خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، خلال تقديمها برنامج "مملكة الدراويش" الذي يُذاع على قناة "الحياة" خلال شهر رمضان، إلى أن مصر تحظى بكوكبة من أفراد آل بيت النبي، حيث مات فيها ودفن فيها الكثير منهم، بما في ذلك السيدة زينب والسيدة نفسية.

وأكد الدكتور هاشم، أن هؤلاء الأفراد لهم أثر كبير على مصر وعلى دول العالم جميعًا، وفي إطار التعاليم الإسلامية، دعا إلى أن نصلي عليهم في كل صلاة وفي كل تشهد، قائلًا: "اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد"، وهذا من شروط كمال الصلاة.

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