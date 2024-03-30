أحمد عمر هاشم: برنامج "مملكة الدراويش" يجدد فكر التصوف (فيديو)

أشاد الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ببرنامج "مملكة الدراويش"، خلال الجزء الثاني من حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، عبر قناة "الحياة".

وأكد أن البرنامج يساهم في تجديد وإحياء فكر التصوف وأخلاقه، ويسلط الضوء على سير أعلام التصوف الذين يسيرون على طريق رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، معربا عن أمنيته بتكرار هذا البرنامج مع ثقافتنا ليقدم شرحًا أكثر تفصيلًا لنماذج الأخلاق والكرامات وقصص هؤلاء الأولياء، لنستنير بها في حياتنا.

برنامج "مملكة الدراويش"

يأتي برنامج "مملكة الدراويش" المُذاع في شهر رمضان من إنتاج شركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية، بهدف تسليط الضوء على الفكر الإسلامي الوسطي والصوفي الروحاني في مصر، وتوضيح تطوره عبر العصور، والتركيز على الاعتدال الديني التاريخي في مصر، ومواجهة التطرف الديني، ومكافحة تيارات الإرهاب الفكري.