الخميس 28 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

آيتن عامر: "منة فضالي زعلانة مني وعاملة لي بلوك".. وشيخ العرافين يكشف السبب

آيتن عامر
آيتن عامر

قالت الفنانة آيتن عامر إنّ الفنانة منة فضالي غاضبة منها:"والله عاملة لي بلوك ومش فاهمة ليه، واستغربت جدًا لما اكتشفت". 

برنامج العرافة

وردّ شيخ العرافين، في حوار آيتن عامر مع بسمة وهبة، مقدمة برنامج العرافة على قناتي النهار والمحور:"منة غضبت منك بسبب الفيلم الذي شاركتما فيه معًا، بسبب ترتيب الأسماء"، لترد آيتن: "طبعا اسمي أنا الأول، إيه اللي يزعلها في كده؟!"

كما واجه شيخ العرافين آيتن بأزمة أخرى مع فنانة لم يذكر اسمها قائلاً:"طب والنجمة اللي شالت اسمك؟! عملت نفسها ميت في اللوكيشن"، وقالت آيتن: "كنت بعمل مسلسل بطولة نجم وليس بطولة نسائية أو جماعية وكنت البطولة الثانية وشركة الإنتاج مميزة للغاية وقالت لي ستكونين الاسم الثاني مباشرة".

وواصلت:"استمر الاتفاق حتى اليوم الأخير من تصوير المسلسل وفي منتصف اليوم توقف التصوير 3 - 4 ساعات وتم الاتصال بسيارة الإسعاف ونقلت بطلة ما في المسلسل إلى المستشفى ثم عادت وأكملت التصوير، وفي أول يوم رمضان وجدت اسمي في اللوحة الثالثة بدلاً من الثانية، ولما اتصلت حد قالي إنها لما عرفت إني في اللوحة التانية انهارت وقالت نجوميتي ومين دي اللي تتكتب قبلي وفجأة قالت مش هكمل تصوير غير لما تكتبوا لي في عقدي إني هبقى اللوحة الثانية، وبالفعل اسمها اتكتب قبلي، ومعملتش حاجة لأني بقدر شركة الإنتاج.. خليها تفرح".

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