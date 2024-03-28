الخميس 28 مارس 2024
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توك شو

آيتن عامر: الرجل الواثق من نفسه لا يبحث عن أكثر من امرأة فى حياته

آيتن عامر
آيتن عامر

علقت الفنانة آيتن عامر، على منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، هاجمت فيه الرجال متعددي العلاقات، حيث قالت فيه: "علاقات الرجل المتعددة دلالة واضحة على نقص إحساسه برجولته، وحاجته الماسّة والمتكررة لتأكيدها من أكثر من مصدر. يحتاج إلى أصوات كثيرة خارجية لتعلو على الصوت الداخلي الذي لا ينفكّ يهمس في أذنه: لستَ رجلًا بما فيه الكفاية".

وقالت "عامر"، في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، على قناتي النهار والمحور: "هناك قصة دفعتني إلى كتابة هذا المنشور، فقد علمت بتفاصيلها قبل الفلانتاين بأيام قليلة، وهي مقولة لأديب عالمي، ووجدت أنها مناسبة جدا للفلانتاين". 

وتابعت الفنانة: "هذا المنشور عبارة عن كلمات لأديب عالمي وهو جزء من قناعاتي الشخصية، فالرجل الذي يثق في نفسه الذي يشعر بأنه رجل بما فيه الكفاية وليس ذكر في البطاقة فقط لا يبحث عن أكثر من علاقة في حياته لكنه يكتفي بامرأة واحدة فقط".

العرافة أيتن عامر فيسبوك

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