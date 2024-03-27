تصل لـ 24%.. انخفاض كبير فى أسعار السلع بالأسواق بينها "الفول والعدس"

أكد الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن العديد من المنتجين والسلاسل التجارية خفضت أسعار العديد من السلع تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وقال علاء عز خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، إن الأسعار بدأت في الانخفاض رغم اتفاق المنتجين مع رئيس الوزراء خلال الاجتماع على بدء التنفيذ خلال 48 ساعة، لذلك خلال ساعات سيتم تغطية خفض الأسعار على كل السلع بالأسواق.

وأوضح الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن العديد من السلع انخفضت أسعارها اليوم بالأسواق، أبرزها الفول والعدس بنسبة تصل إلى 24%، والأرز 18.8% والزيوت من 25% والمعكرونة والدقيق 15%، لافتا إلى أنه تم التوافق مع المنتجين على انخفاض الأسعار بشكل فوري.



وتوقع الدكتور علاء عز، استمرار خفض الأسعار خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدا أن الدولة تعمل على استدامة انخفاض الأسعار على السلع الغذائية.



ولفت إلى أن الإفراجات الكبيرة التي شهدتها الموانئ ساهمت مع انخفاض سعر الدولار والوفرة في السلع في خفض الأسعار وستمنع زيادتها مرة أخرى، موجها الشكر للمنتجين والموردين والمصنعين على مساهمتهم على خفض الأسعار.



وأضاف أن الدولة تتعامل مع مليون ونصف مليون تاجر على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن السلاسل التجارية خفضت أسعار السلع الغذائية.



ونوه بأن هناك سلعة حاليا السوق وصلت الانخفاض إلى 30%، مضيفا أن اتحاد الغرف طلب من السلاسل وضع السعر القديم مع السعر الجديد حتى يتأكد المستهلك من قيمة خفض الأسعار.



وأشار إلى أنه يتم تنفيذ جميع الآليات الممكنة لخفض أسعار السلع الغذائية، مؤكدا أن الدولة تسير على الطريق الصحيح في خفض أسعار السلع الغذائية.



وناشد الدكتور علاء عز، المواطنين حال اكتشاف تلاعب في أوزان بعض السلع ضرورة التواصل مباشرة مع جهاز حماية المستهلك، مؤكدا أن التلاعب في الأوزان السلع كالسكر على سبيل المثال بأن يكون أقل من كيلو، مخالف للقرار الوزاري لوزن السلعة المقررة.



وشدد الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية على أن التلاعب في الأوزان بأقل من الوزن الرسمي المقرر مخالف للقانون فضلا عن عدم تدوين الوزن على المنتج بما يعرض التجار للسجن.