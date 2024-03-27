الخميس 28 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس شركة العاصمة الإدارية: كأس عاصمة مصر أعاد الحس الوطنى بين المواطنين

المهندس خالد عباس
المهندس خالد عباس

أكد المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية، أن نجاح الدولة المصرية في تنظيم بطولة كأس عاصمة مصر، رسالة فخر واعتزاز للعالم أجمع ليس لمصر فقط.

وقال رئيس شركة العاصمة الإدارية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، إن استاد مصر لقي إشادات كبيرة من جانب المنتخبات التي لعبت في البطولة لا سيما مدرب منتخب كرواتيا الذي أكد أنه ستاد على أعلى مستوى وعالمي، نحتاج مثله في كرواتيا.

وأضاف أن الجمهور المصري في ستاد العاصمة خلال مباراة مصر وكرواتيا ظهر بصورة مشرفة، موضحا أن الجماهير ملأت مدرجات مباراة مصر وكرواتيا بأكثر من 80 ألف في صورة لم تحدث منذ سنوات.

ولفت إلى أن الدخول والخروج لاستاد العاصمة الإدارية كان يتم بصورة منظمة، مضيفا أن بطولة كأس عاصمة مصر أعادت الحس الوطني بين المواطنين.

وأشار إلى أن بطولة كأس عاصمة مصر ستكون بداية لتنظيم العاصمة الإدارية أحداثا وفعاليات عالمية خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن منتخبات عالمية ستطلب اللعب في ستاد العاصمة الإدارية.

في السياق ذاته، نفى رئيس شركة العاصمة الإدارية صحة الأنباء المتداولة حول اعتزام الشركة إنشاء ستاد آخر بسعة 40 ألف بالعاصمة الإدارية، قائلا: لا نحتاج ستادا آخر بجانب ستاد مصر.

ونوه المهندس خالد عباس بأنه تم طرح المدينة الأوليمبية الرياضية بالكامل في العاصمة الإدارية على أكبر الشركات العالمية لإدارتها.

أحمد موسى على مسئوليتي قناة صدى البلد كأس عاصمة مصر خالد عباس

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