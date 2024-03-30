"مملكة الدراويش" تتناول الأضرحة في المساجد بين الحرمة والمشروعية (فيديو)

ألقى الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، الضوء على موضوع زيارة المساجد والأضرحة.

وأكد الدكتور هاشم خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، خلال تقديمها برنامج "مملكة الدراويش" الذي يُذاع على قناة "الحياة" خلال شهر رمضان، أن وجود أضرحة في المساجد ليس مشروعًا، سواء كانت خلفية أو على الجوانب، ومع ذلك، إذا كانت الأضرحة بدون حواجز، يعتبر ذلك مكروهًا، ولكن الصلاة في هذه المساجد ما زالت صحيحة، أما قبور الرسول وأبي بكر وعمر والصحابة والتابعين، فهي موجودة في المسجد النبوي.

وشدد الدكتور هاشم على أن زيارة المساجد والأضرحة للدعاء والتضرع إلى الله في بقاع مباركة أمر مطلوب، وإذا كان الزائر يدعو الله في هذه الأماكن، فهذا ليس حرامًا، كما شجع على زيارة مساجد آل البيت وأولياء الله الصالحين.

وأكد على أهمية الصلاة في المساجد المشهورة مثل المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، مشيرا إلى أن زيارة الصالحين والمساجد وحتى الموتى والقبور ليست حرامًا.