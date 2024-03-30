السبت 30 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"مملكة الدراويش" تتناول الأضرحة في المساجد بين الحرمة والمشروعية (فيديو)

مملكة الدراويش
مملكة الدراويش

ألقى الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، الضوء على موضوع زيارة المساجد والأضرحة.

وأكد الدكتور هاشم خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، خلال تقديمها برنامج "مملكة الدراويش" الذي يُذاع على قناة "الحياة" خلال شهر رمضان، أن وجود أضرحة في المساجد ليس مشروعًا، سواء كانت خلفية أو على الجوانب، ومع ذلك، إذا كانت الأضرحة بدون حواجز، يعتبر ذلك مكروهًا، ولكن الصلاة في هذه المساجد ما زالت صحيحة، أما قبور الرسول وأبي بكر وعمر والصحابة والتابعين، فهي موجودة في المسجد النبوي.

أحمد عمر هاشم يوضح الطريق المستقيم إلى الله والتصوف الحقيقى (فيديو)

مملكة الدراويش| قصة أسير اليهود الذي تم فك أسره بعد قراءة سورة "يس" (فيديو)

وشدد الدكتور هاشم على أن زيارة المساجد والأضرحة للدعاء والتضرع إلى الله في بقاع مباركة أمر مطلوب، وإذا كان الزائر يدعو الله في هذه الأماكن، فهذا ليس حرامًا، كما شجع على زيارة مساجد آل البيت وأولياء الله الصالحين.

وأكد على أهمية الصلاة في المساجد المشهورة مثل المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، مشيرا إلى أن زيارة الصالحين والمساجد وحتى الموتى والقبور ليست حرامًا.

أضرحة المساجد والأضرحة قبور الرسول المسجد النبوي المسجد الحرام مملكة الدراويش قصواء الخلالي برنامج مملكة الدراويش أحمد عمر هاشم هيئة كبار العلماء برنامج قصواء الخلالي برنامج صوفي الصوفية الصوفيين الأزهر الشريف المتصوف المتحدة برامج المتحدة برامج دينية برامج رمضان

الأكثر قراءة

برلماني: مصر تستعد عافيتها الاقتصادية بتدفقات دولارية تصل لـ 50 مليار دولار

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان" أحداث الحلقة 20

أهالى المحتجزين الإسرائيليين: سنحرق البلاد حتى يعود أبناؤنا.. وسئمنا كذب نتنياهو

اقتصاديون: توقعات بتراجع أسعار السلع واستقبال استثمارات جديدة

دفتر أحوال "الداخلية".. نقد أجنبي بـ51 مليون جنيه وجريمة قتل في العمرانية

براءة الفنانة نسرين طافش من تهمة البلاغ الكاذب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

«بدون سابق إنذار».. المتعة على الشاشة

ماجد حبته

بايدن يواسى عرب أمريكا!

وائل لطفي

"موسى" يكشف أهمية "يحيى وكنوز" و"مليحة"

هند البنا

هل كان حسن الصباح مريضًا عقليًا؟.. التحليل النفسى لزعيم الحشاشين

مدحت بشاى

فى شهر المرأة.. المرأة المبدعة.. ومن يبدعون من أجلها

علي سعدة

رمضانيات

د.أحمد الخميسى

وجوه فى الريح

أحمد أبوالمحاسن

أنا معلم

صور

تحفة معمارية.. افتتاح مسجد السيدة زينب

حفل تكريم الأم المثالية

اليوم السابع يهزم City Club في دورة المتحدة الرمضانية

محطة تل أبيب

المزيد

أهالى المحتجزين الإسرائيليين: سنحرق البلاد حتى يعود أبناؤنا.. وسئمنا كذب نتنياهو

خارجية فلسطين: مطالبة نتنياهو بوقف قتل المدنيين وتزويده بالأسلحة تناقض أخلاقى

في ذكرى يوم الأرض.. اللجنة الفلسطينية للمقاطعة تطالب بوقف الإبادة الجماعية