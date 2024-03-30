السبت 30 مارس 2024
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أحمد عمر هاشم يوضح الطريق المستقيم إلى الله والتصوف الحقيقى (فيديو)

أحمد عمر هاشم
أحمد عمر هاشم

أكد الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أهمية اتباع الطريق المستقيم للوصول إلى الله، مشيرًا إلى أن الله ليس بيننا وبينه حجاب، وأنه قريب من الجميع، واستشهد بآية قرآنية تقول: "وإذا سألك عبادي عَني فإنى قريبٌ أجيب دعوة الداع إذا دعان".

وأوضح الدكتور هاشم خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، خلال تقديمها برنامج مملكة الدراويش الذي يُذاع على قناة "الحياة" خلال شهر رمضان، أن المراد بالتصوف ليس مجرد ترك الصلة بالله أو الدعاء له، بل هو اتباع الطريق الحقيقي الذي يوصل الإنسان إلى الله، وإذا كان الشيخ وليًا وصالحًا مستقيمًا، فهذا هو الطريق المستقيم للوصول إلى حياة دينية آمنة وكريمة.

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"مملكة الدراويش" يعرض تقريرا وثائقيا عن مسجد السيدة فاطمة النبوية: تراث

وأكد الدكتور هاشم على أهمية الاستقامة والتوجه نحو الله في رحلة البحث عن الحقيقة والروحانية.

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