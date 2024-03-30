السبت 30 مارس 2024
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علماء المذاهب الأربعة: ماذا كشف الدكتور أحمد عمر هاشم عن تصوفهم؟ (فيديو)

أحمد عمر هاشم
أحمد عمر هاشم

أكد الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن الاتجاه إلى الطرق الصوفية ليس شرطًا للتقرب من الله، وبدلًا من ذلك، يجب على الإنسان أن يكثر من العبادات والنوافل وأن يسعى للتقرب من الله سبحانه وتعالى.

وأشار هاشم خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، خلال تقديمها برنامج "مملكة الدراويش" الذي يُذاع على قناة "الحياة" خلال شهر رمضان، إلى أن السلف الصالح وأئمة الإسلام كانوا يسلكون طريق التصوف الحقيقي، دون أن يكون ذلك شرطًا للوصول إلى الله.

وأضاف: "الإمام أحمد بن حنبل كان له صوفيته وحياته حافلة، وكذلك الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أبو حنيفة، وليس الأئمة الأربعة وشوامخ أئمة الإسلام وأعلامهم الذين نعيش على كتبهم الآن كانوا كلهم صوفية فالإمام حافظ ابن حجر كان صوفيًا، والإمام البخاري نفسه كان صوفيًا، والإمام مسلم كان صوفيًا، والإمام السبكي والإمام النووي كانوا من أولياء الله الصالحين".

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واختتم حديثه بالإشارة إلى أهمية تحرير التصوف من البدع والمفردات المغلوطة، ورفض الشطحات، كهدف للمجلس الأعلى للطرق الصوفية حاليًا.

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