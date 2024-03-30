المفتي: دين الإسلام يحث على القيم الإنسانية الراقية والعفو (فيديو)

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن دين الإسلام حث على القيم الإنسانية الراقية، كما أن نصوصه الشريفة مليئة بالدعوة إلى كل خلق حسن، ومن ذلك خُلق العفو وما فيه معناه منا الصفح والتسامح والمغفرة وكظم الغيظ وإقالة العثرات والتماس الأعذار.

وأضاف "علام" خلال تقديمه حلقة برنامجه الرمضاني "حديث المفتي"، المذاع عبر قناة "الناس"، أنه لا ريب أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو القدوة في كل خلق حسن، فإن الله سبحانه وتعالى نظر إلى قلوب عباده فوجد خيرها قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك، اصطفاه لنفسه ولرسالته ليكون خاتما للأنبياء وسيدا للمرسلين.

وتابع: "كان من الطبيعي أن يبلغ الغاية في حسن الخلق والكمال، وقد وصفته السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقالت: "كان خلقه القرآن"، مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى: "وإنك لعلى خلق عظيم"، حتى إنه لم يكن يغضب لنفسه صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك تقول السيدة عائشة: "ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة لله عز وجل، فينتقم لله عز وجل بها".