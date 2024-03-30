السبت 30 مارس 2024
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أحمد عمر هاشم: تفسير الشيخ الشعراوى للقرآن الكريم يجذب العالم (فيديو)

أحمد عمر هاشم
أحمد عمر هاشم

أكد الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن شيخ الأزهر الأسبق الدكتور عبدالحليم محمود كان يلتقي بالإمام الأكبر شيخ الأزهر في مولد سيدنا الحسين رضي الله عنه،  وقبل أن يبدأ يومه، كان يصلي ركعتين في مسجد سيدنا الحسين.

وأضاف هاشم، خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، خلال تقديمها برنامج "مملكة الدراويش" الذي يُذاع على قناة "الحياة" خلال شهر رمضان، أن تفسير الشيخ الشعراوي للقرآن الكريم جذب انتباه العالم، رغم وجود مئات التفسيرات المختلفة، كما أن السبب وراء هذا الجذب يعود إلى روحانياته وعلمه المتميز، فمن عمل بما علم، رُزق بالمزيد من العلم الذي لم يكن يعلمه.

وفي ختام حديثه، أكد هاشم أن كل إنسان يمكن أن يخطئ ويصيب، ولكن العالم والداعية الذي يتمتع بإيجابيات أكثر من السلبيات هو الأهم.

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