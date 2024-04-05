نظافة وتجميل حدائق.. المدن الجديدة تتزين لاستقبال عيد الفطر

تستعد المدن الجديدة لرفع حالة الطوارئ لاستقبال عيد الفطر المبارك، ومن خلال رفع كفاءة المساجد وتطهيرها، أيضا تجهيز الحدائق والمتنزهات العامة لاستقبال الآلاف، وتطوير شبكات الإنارة واستمرار أعمال النظافة العامة خلال فترة إجازة عيد الفطر.

ويؤكد المهندس عبد الرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، وجود مجموعة عمل (طوارئ) برئاسة نائب رئيس الجهاز طوال أيام إجازة عيد الفطر المبارك، لمتابعة خطة سير العمل بالمرافق العامة بالمدينة.

أضاف الغيطي، أن جرى تفعيل غرفة عمليات لمتابعة انتظام سير العمل بالمرافق العامة بالمدينة والاستعداد للتدخل الفوري والسريع في حالات الطوارئ، كما وجه الإدارات المختصة بمواصلة الجهود المبذولة في تعقيم وتطهير مختلف الأحياء واستغلال فترة الأعياد لرفع كفاءة الإنارة- النظافة- رش المبيدات الحشرية.

أوضح أنه تتضمن خطة عيد الفطر قيام رؤساء الأحياء بالمرور الدوري كل في نطاق عمله، للتأكد من عدم تنفيذ أي مخالفات اثناء الاجازة بأحياء المدينة.

أوضح أنه توجد لجنة تدخل سريع بإشراف نائب رئيس الجهاز لكل تجمع ورئاسة مدير الأمن لكل تجمع، للتصدي لكل من تسول له نفسه المخالفة في البناء أو أي نوع آخر من المخالفات خلال عيد الفطر، كما يوجد الخط الساخن 15100 يتلقى جميع الشكاوى والبلاغات على مدار 24 ساعة.

"رئيس مدينة الصالحية الجديد تكثيف أعمال النظافة استعداداً لعيد الفطر"

في السياق، أكد المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز مدينة الصالحية الجديدة، أن الجهاز يعمل على تحسين البيئة الحضرية وتوفير بيئة نظيفة ومرتبة لسكان مدينة الصالحية الجديدة خلال عيد الفطر، فضلا عن استمرار حملات النظافة شاملة استعداداً للاحتفالات.

وأكد شاهين، في تصريح خاص لـ"الدستور"، حرصه الشديد على توفير بيئة نظيفة ومرتبة لجميع سكان المدينة خلال الاحتفالات بعيد الفطر.